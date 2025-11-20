螃蟹肥了 淡水漁人碼頭明嘗鮮

新北市淡水區漁會在淡水漁人碼頭舉辦「二０二五螃蟹肥了」特賣會將於明天（廿二日）登場。（淡水區漁會提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市淡水區漁會將於廿二日（明天）在淡水漁人碼頭舉辦「二０二五螃蟹肥了」特賣會，現場有現蒸肥蟹特賣、海鮮大拍賣、海鮮估價王及創意手作ＤＩＹ體驗等活動，若完成海洋闖關小活動還能兌換限定「螃蟹口罩」；活動也結合文蛤放流與石滬淨灘，向大眾推廣漁業永續與守護海洋生態理念。

市府漁業處表示，每年秋冬季節，北海岸的淡水第二漁港、富基、野柳與龜吼漁港正值萬里蟹盛產期，捕蟹船載滿肥美萬里蟹返港，讓饕客大快朵頤。淡水區漁會為推廣最新鮮的當季漁特產，定廿二日（明天）下午三時在漁人碼頭淡水魚市舉辦「二０二五螃蟹肥了」活動，現場以超值價格販售限量販售四百份現蒸萬里蟹（實際數量依現場公告為主），讓民眾現買現吃，享受秋冬最鮮甜的美味萬里蟹。

漁業處表示，現場還規劃適合大小朋友的「蟹壓手作坊」親子體驗，帶領民眾製作螃蟹紙模型、午仔魚一夜干及海廢浮球盆栽，在手作體驗過程一起認識海洋，並了解海洋垃圾對海洋環境影響。

另淡水沙崙石滬群曾是北海岸最大石滬漁場，現為淡水沿海重要漁業文化觀光資源，這次「螃蟹肥了」活動也規劃石滬淨灘，邀請民眾一同透過實際行動，了解漁民利用潮汐與地形捕魚的智慧結晶及環境保護重要性，為海洋永續發展盡一份力。

漁業處表示，近年來淡水河口文蛤資源產量逐漸減少，每年淡水漁會透過文蛤放流，復育當地文蛤資源，這次「螃蟹肥了」也舉辦文蛤放流活動，帶領民眾搭乘娛樂漁船參與海洋資源復育行動，共同守護河口生態系。