螃蟹肥了！ 淡水第二漁港11/22特賣會嚐最鮮美味

《圖說》「2025螃蟹肥了」活動當日將販售當季肥美萬里蟹。〈淡水區漁會提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】螃蟹季來淡水漁人碼頭！淡水區漁會將於11月22日在淡水漁人碼頭舉辦「2025螃蟹肥了」活動，內容豐富，有現蒸肥蟹特賣會、海鮮大拍賣、海鮮估價王及創意手作DIY體驗，如果完成海洋闖關小活動還能兌換限定「螃蟹口罩」。同時，結合文蛤放流與石滬淨灘，向民眾推廣漁業永續與守護海洋生態理念。

漁業處長簡明雄表示，市府輔導淡水區漁會辦理「2025螃蟹肥了」系列活動，不僅有美食與趣味體驗，更融入海洋保育理念，邀請民眾一起以行動支持永續。這週六就到淡水魚市走走，吃著萬里蟹、看著海景，享受最chill又有意義的週末時光，最新活動資訊及報名方式也請持續關注淡水區漁會FB粉絲專頁。

《圖說》參與文蛤放流活動，一起守護海洋生態。〈淡水區漁會提供〉

他指出，每年秋冬季節，北海岸的淡水第二漁港、富基、野柳與龜吼漁港正值萬里蟹盛產期，捕蟹船載滿肥美萬里蟹返港，讓饕客大快朵頤。淡水區漁會為推廣最新鮮的當季漁特產，將於11月22日下午3時在漁人碼頭淡水魚市舉辦「2025螃蟹肥了」活動，現場以超值價格販售現蒸萬里蟹，當日限量販售400份〈實際數量依現場公告為主〉，讓民眾現買現吃，享受秋冬最鮮甜的美味萬里蟹！

此外，淡水沙崙石滬群曾是北海岸最大石滬漁場，現今成為淡水沿海重要漁業文化觀光資源，因此「2025螃蟹肥了」也規劃石滬淨灘活動，邀請民眾一同透過實際行動，了解漁民利用潮汐與地形捕魚的智慧結晶及環境保護重要性，並親身為海洋永續發展盡一份力。

《圖說》石滬淨灘，同時欣賞美麗海岸景色。〈淡水區漁會提供〉

同時，淡水河口曾為臺灣重要的文蛤種苗產地，至今淡水區漁民仍有少數捕文蛤船以長柄耙把捕捉野生文蛤。然而，近年來淡水河口文蛤資源產量逐漸減少，每年淡水漁會透過文蛤放流，復育當地文蛤資源。今年也透過「2025螃蟹肥了」舉辦文蛤放流活動，帶領民眾搭乘娛樂漁船參與海洋資源復育行動，共同守護河口生態系，促進淡水地方產業永續發展。