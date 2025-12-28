融入人道關懷、愛護動物 全國民俗運動匯演 競技也比創意

國中傳統南獅南新北鶯歌國中用獅子救小青蛙回媽媽身邊，獲得滿堂彩和金質獎。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

運動部全民體育署主辦的一一四年全國民俗運動匯演活動，在震天的鑼鼓聲中，圓滿落幕。二十八日最後一天比賽，醒獅、競技舞龍及台灣獅各隊都精銳盡出，力爭「經典展演賽」。其中國中傳統南獅男女混合組出現人道關懷、愛護動物的主題，大家都稱讚非常有創意。

今年賽事雖略有改制，但大家仍透過觀摩、交流，從中吸取養分。例如去年在國中競技舞龍落敗的芳苑國中，今年在比賽中也加入對手南投營北國中的「空靈」氛圍，大有「以其之道、還施彼身」的味道，果然成功復仇。

因為高手雲集，參賽者也要精益求精。國小競技舞龍去年冠軍澎湖外垵國小，今年表演中不但穿插「魯冰花」、「流浪者之歌」，還加入「超級瑪莉歐」吃蘑菇的橋段，「龍珠」也變成「精靈球」，令人莞爾。預賽以高於對手兩分的外垵國小在經典展演賽卻未能衛冕成功，非常可惜。

醒獅比賽，獅子不採青了，有的咬小老虎、有的抓青蛙，還有抓蛇、抓黃色小鴨的，下午國中南獅混合組經典展演賽中，抓青蛙的新北鶯歌國中打敗抓蛇的金門烈嶼國中贏得金質獎。

台灣獅多獅男女混合組及瑞獸男女混合組，以往的「強權」嘉義柳溝國小今年只獲得瑞獸男女混合組參賽權，最後以三比二驚險衛冕成功。多獅男女混合組，雲林飛沙國小異軍突起，打敗去年冠軍新竹新港國小，勇奪金質獎。