融入在地特色 新北邀您來鶯歌永吉公園FUN心玩

▲鶯歌永吉公園坐落於知名的陶瓷藝術之鄉，公園設計深度融入鶯歌在地特色，以陶瓷文化為靈感來源。（圖：新北市景觀處提供）

世界兒童日，旨在增進全球兒童凝聚力，致力實現每個孩子的權利。近年新北市政府積極推廣「兒童友善綠空間」理念，適逢表彰與推廣兒童日這一重要節日，在此景觀處跟大家推薦鶯歌永吉公園，它不僅是新北市結合在地文化與自然特色的代表場域，園內的設施亦可供孩童安全放心的嬉戲遊玩，展現城市與親子間共融互動與推廣美好願景。

永吉公園坐落於知名的陶瓷藝術之鄉，公園設計深度融入鶯歌在地特色，以「陶瓷文化」為靈感來源，結合遊具造型與地景設計，創造出兼具美學與遊戲功能的特色空間。園內設置大型陶瓷風格地景藝術，鮮豔且具有造型感的彩色鞦韆、豐富的沙坑與水霧廣場，營造多元感官體驗環境。這些特色造型不僅帶給孩子歡樂，也讓親子同遊時感受到濃厚的陶瓷文化氛圍，成為親子共度美好時光的理想場所。

另外，園區遊具在設計上兼顧安全與挑戰性，特別考量不同年齡層及身心障礙孩童的使用需求，落實無障礙空間及開放式場域理念。這樣的設計讓每位孩子都能自在探索，無論能力如何，都能在遊戲中快樂成長，真正實現友善與共融。共重要的是，園區在綠化上廣植本土喬木與花卉，並設置雨水滯洪池與透水鋪面，提升生態涵養與都市韌性。這些環保設施展現低碳、永續及友善自然的綠設計精神，為城市生態系統注入活力，同時也為市民提供更舒適宜人的遊憩環境。

新北市景觀處長林俊德表示，在世界兒童日這一天，新北市政府特別呼籲社會各界重視孩童的發展環境外，更歡迎大家來到城市中的公園，它們不僅是孩子們玩樂的場所，更是融合教育、文化與自然的重要育成場域，讓「遊戲權」與「成長權」在城市的每一角落都能被落實與尊重。