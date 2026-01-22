融入社區地景 花蓮舞鶴國小彩繪校園

全校師生與校狗都參與彩繪

美化校園，花蓮縣立舞鶴國小以鄰近三個部落的文化、在地產業及人文地景等特色為主題，設計、繪圖，再由全校師生共同彩繪在資源回收室、體育器材室等四處老舊建物的外牆上，希望在年後返校時，可以嶄新面貌迎接師生。



舞鶴國小位於瑞穗鄉舞鶴村，鄰近有Malifor馬立雲部落、kalala加納納部落及Sapat掃叭頂部落，除了閩客漢人，還有阿美族、撒奇萊雅族及布農族，校長賴幸暘說，學校的掃具倉庫、體育器材室、資源回收室、桌球室都已老舊，藉由彩繪，希望能給予校園新面貌。

賴校長舉例，馬立雲部落以撒奇萊雅族為主，地方還有知名牧場，所以，以馬立雲部落為主題的掃具倉庫，外牆就會畫上火神祭的意象與乳牛。



「藝術指導」張倪昭葦老師表示，彩繪外牆，是課程而非工程，因此，整體彩繪不講求「快速完成」，而是希望孩子們在一筆一畫中，認識在地特色，並且建立在地認同感。