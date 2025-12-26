融入過節氛圍？耶誕老人成熱搜「性幻想對象」 成人網站：關鍵字飆升203%

即時中心／徐子為報導



耶誕節剛過，然而，耶誕老人不再只是孩子們的送禮童話最愛，還成為成人網站上的「熱門性幻想對象」。知名成人網站Pornhub透露，最近數據顯示「聖誕老人」搜尋量，在該平台上迅速飆升203%。





美國小報《紐約郵報》報導引述Pornhub統計數據，從每年12月起，「聖誕老人」一詞就會成為用戶們的熱搜關鍵字，這類現象被歸類為新一種特定喜好，這群人被稱為「Santaphiles」（聖誕老人愛好者）。



報導中，一名25歲女性科薩（Kassidie Kosa）透露，她從小看到耶誕老人後便深深著迷，她認為這種成熟、和善、留著白鬍子的老男人比傳統性感偶像更令她心動，「只要有那種溫暖的『爸爸肚』就夠了」。



專家分析，耶誕老人象徵獎勵與懲罰的雙重角色，加上節日氛圍，人們容易將幻想投射該形象上，產生特定僻好或幻想情結。這在當代文化背景下不罕見。





