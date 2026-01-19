融冰推動北極競逐 川普為格陵蘭不惜威壓盟友

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統川普為取得格陵蘭不惜以關稅施壓歐洲。隨暖化融冰開啟新航線與經濟機會，北極重要性不斷上升，如今格陵蘭身陷大國地緣競爭核心圈的窘境。

川普17日貼文，稱將自2月1日起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭8個歐洲國家的商品加徵10%關稅，理由是他們反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭，還說若美國未能就取得格陵蘭達成協議，關稅自6月1日起再提高至25%。

基輔獨立報（Kyiv Independent）一篇分析指出，川普一直執著於掌控格陵蘭，稱「如果我們不過去，俄羅斯就會去，中國也會去」川普對格陵蘭執著，早在2019年就提出收購想法，當時遭到丹麥與格陵蘭斷然拒絕。

去年重返白宮以來川普開始重話，多次表示美國將「不惜任何手段」得到格陵蘭。透過軍事行動成功抓捕委內瑞拉總統馬杜洛後，川普對美國動用硬實力的念頭顯得更放膽，不論對象是敵人還是盟友。

世界最大島格陵蘭位於北美與歐洲之間的北極圈，面積約220萬平方公里，人口僅約5.6萬且多數為原住民伊努特人（Inuit）。但格陵蘭地理位置使其在飛彈預警系統和監控北極軍事與商業活動方面戰略價值極高；隨冰層融化開啟新航線與經濟機會，北極重要性不斷上升。

智庫「歐洲政策中心」（EPC）執行長楚雷格（Fabian Zuleeg）說：「目前並不存在來自俄羅斯或中國的重大或迫切安全威脅，足以正當化美國為拿格陵蘭動武。」

他指出，莫斯科與北京確實在北極地區擁有利益，但俄、中在北極的利益目前仍能透過既有的外交、經濟與安全機制加以制約，「把當地描述為面臨迫切威脅是在誤導」，美國誇大安全顧慮只是為合理化自身更單邊且具脅迫性的作為。

另有人指出，或許川普反映的是對長期趨勢的焦慮而非迫在眉睫的危險。外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）高級研究員平克斯（Rebecca Pincus）指中國的科研破冰船已定期赴北極。

平克斯表示，格陵蘭在地理位置確實相當重要，尤其攸關牽制俄羅斯的水下軍事能力；但她也說目前格陵蘭並不存在迫切威脅。

華盛頓郵報指出，儘管川普曾稱氣候變遷為「騙局」，但北極暖化速度約為全球平均的4倍，這使得自然資源逐漸露出、潛在航道得以開啟。環境變動使北極成為充滿機會、也潛藏衝突風險的地區，可能都是促成川普謀取格陵蘭的因素。川普之前表示想取得格陵蘭，是因戰略位置及蘊含的鑽石、鋰與銅等資源。

智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）研究員、曾任五角大廈負責環境安全副次長的古德曼（Sherri Goodman）說：「部分原因在於海冰融化，使他所設想在格陵蘭推動的經濟發展變得更具吸引力。」隨地球最北端持續暖化，影響所及恐改變國際社會運作模式。

北極海冰隨隆冬期間冰層形成並擴展，通常在每年3月達到高峰，接著開始融化，每年9月左右冰層覆蓋面積縮減至最低。除俄羅斯、加拿大既有的北極圈航道外，具備破冰能力的船隻開始走一條橫越北冰洋、能大幅縮短東西航運的「中央航道」。

去年10月一艘中國貨櫃船利用北極圈的航道前往歐洲，較原本走蘇伊士運河的航程縮短約20天。若未來夏季北極地區完全無冰，全球貿易格局可能因此重塑。

科學期刊「自然」（Nature）2021年刊出的一項研究，根據不同升溫程度模擬北極未來因冰層銷融而呈開放水域時間，發現若全球氣溫較1850至1900年的平均值升溫攝氏2度，可供航行時間將延長63天；若升溫3.5度，則幾乎整個北極每年至少會有3個月處於可航行狀態。

但科學家警告外界不應低估北極融冰帶來的風險，無論何時出現「無冰夏季」，當地都是一種極端環境。北極融冰可能造成難以預測的海洋狀況，例如風向與浪湧的變化，一旦發生緊急狀況，備援的港口也十分有限。

研究區域氣候風險的氣候科學家拉貝（Zack Labe）說：「船舶進入這些區域，反而可能變得比過去更加危險，而不是更安全。」（編譯：陳亦偉）1150119