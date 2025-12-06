融合學生慈悲創意 竹筒精神校園傳遞

竹筒歲月啟發悲心，人多，力大，福就大，檳城慈濟志工將竹筒歲月的理念帶進菩提小學，要讓學生從小學會小錢行大善，也在早前派發竹筒給學生，讓他們自己設計竹筒，在宣導當天展示各自的精美設計，投竹筒也可以變得有趣。

檳城慈濟志工走入菩提小學，向學生宣導竹筒歲月，鼓勵人人每天發揮愛心投竹筒，共聚善念。

慈濟志工 王慧菁：「因為我們想把竹筒歲月的，小錢行大善的理念，把它帶入校園，然後我們希望孩子，可以日行一善，從小就把這個，可以幫助人的那一念的善心，種在他們的心田裡。」

志工為學生表演話劇及手語，讓他們更深刻了解竹筒歲月的力量，也讓學生展示自身設計的竹筒，原本綠色的竹筒變得百花齊放。

菩提小學校長 黃邽淓：「很感動 因為有些學生，他真的是心意滿滿地去設計，他的設計就會寫一些，很有意義的句子在裡面，甚至有一些，就給自己的目標說，我要做到什麼，他立下這個目標，他就會朝著去做。」

銅板聲此起彼落，啟發心中善念，讓大愛環繞校園。

