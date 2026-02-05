融合山林悅聲與雲瀑夕照之美 阿里山賓館全新升級頂級森林客房亮相

記者鍾和風/嘉義報導

阿里山賓館融合山林、悅聲、日落與雲瀑之美，全新再升級頂級客房「雲端之森」，帶領旅人探索世界級雲瀑森林療癒體驗。長假期間許多民眾選擇遠離城市走進山林，阿里山國家森林遊樂園區擁有日出、夕陽、雲海、森林與鐵道五奇絕景，變化萬千卻又不喧嘩的旅程深受國內外遊客喜愛。位於園區中心、擁有百年歷史的阿里山賓館，看好身心放鬆與森林療癒深度體驗趨勢，於2026年推出全新頂級客房，以「雲端之森」為概念，透過森林系空間設計結合山嵐雲海與自然生態元素，讓房客放慢腳步，沉浸於高山森林與雲瀑景致中，以嶄新視野探索阿里山的魅力。

阿里山豐富的森林資源、自然生態與森林鐵道屢獲國際媒體讚譽，隨著森林療癒風潮興起，更成為民眾舒緩身心的重要場域。位於海拔2,274公尺至高點的阿里山賓館，整座飯店被山林環繞，坐擁絕美扁柏、杉林、雲海與夕照景觀，無論從哪個角度皆能欣賞壯麗山林美景。阿里山賓館總經理王覺非表示，賓館歷時一年多投入高額營建費用及克服高山施工挑戰，全新打造6間森林與雲霧主題頂級客房，採用自然光灑落的落地窗設計，每間客房均設置獨立式浴缸，使杉柏生態景觀盡收眼底。其中兩間客房更規劃專屬陽台，可直接迎向遼闊森林、雲霧與晨曦景致，彷彿將阿里山壯麗景觀完整收藏。

交誼廳。(圖/鍾和風)

以「雲端之森」為設計靈感的新客房空間，蒐羅高山森林、山嵐雲海與雲霧晨曦等自然意象。王覺非指出，賓館看好私人包團與精緻深度旅遊市場，除打造頂級客房外，也精心規劃專屬私人聚會交誼廳。交誼廳採大片落地窗設計，提供無死角視野，將壯麗山巒與流動雲瀑完整框景，並可遠眺塔山步道及眠月線遺世獨立的自然景觀。空間內沙發設計融合木質元素與溫暖愛馬仕橘色系，展現經典時尚風格，旅人可在晨曦與日落交替之際，靜享山色變化與森林寧靜氛圍。

頂級套房。(圖/鍾和風)

長假期間，若想選擇一座山林，將時間與心情交付給森林，阿里山賓館提供旅人一段不被打擾、靜看雲起雲落的療癒假期。賓館住房專案亦結合在地文化特色與四季旅遊體驗，例如3月阿里山花季期間推出和服體驗活動，重現日治時期林業繁華風貌；4月至5月初夏則規劃水山療癒體驗，由達人導覽水山療癒步道、水山巨木及水山線舊鐵道步道，旅人可在清幽森林環境中遠眺鄒族聖山、欣賞古老巨木，透過森林芬多精舒緩壓力與負面情緒，深入探索專屬於旅人的雲霧森林療癒秘境。