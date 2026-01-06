融合書法藝術與閩南語諧音 「馬載祿厚、馬吉來」桃園新春春聯亮相

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市長張善政今（6）日出席「2026 丙午馬年桃園新春春聯、福袋及紅包袋發表記者會」。張市長表示，市府每年的設計皆力求創新，今年特別融合書法藝術與閩南語諧音，推出「馬載祿厚」與「馬吉來」兩款春聯，並與樂天女孩琳妲、熊霓共同發布「元氣搖搖馬」立體福袋，期盼透過兼具傳統美感與創意巧思的設計，讓市民感受到滿滿的喜氣。

今年春聯設計亮點在於獨特的口語連結。其中「馬載祿厚」取其閩南語諧音「明仔載愈好」（明天會更好），寓意來年福祿滿載、運勢亨通；而與桃園市議會議長邱奕勝聯名的「馬吉來」，則巧妙結合了「好朋友（麻吉）來」與「福氣來」的意涵，傳遞迎新納福、貴人相助的美好期盼。

除了靜態春聯，市府今年同步推出充滿趣味的「元氣搖搖馬」福袋與立體紅包袋。這款設計強調互動體驗與童趣，讓大、小朋友在過年期間都能動手操作，感受濃厚的新春氣氛。市長特別邀請樂天女孩共同展示，展現桃園充滿活力的形象，也象徵新的一年將以滿滿的元氣迎接各項挑戰。

桃園市議會議長邱奕勝表示，新春春聯的發表象徵著城市穩健向前，近年在張市長帶領下，桃園捷運、航空城計畫及中豐交流道通車等重大建設成果有目共睹。未來議會將持續與市府緊密合作，共同提升桃園的發展。他也祝福全體市民在馬年好事連連，生活充滿幸福感。

兩款春聯預計於 1 月 21 日起正式發放。民眾可至市府服務台、各區衛生所、地政與戶政事務所，以及桃園、中壢、高鐵桃園站等3處旅遊服務中心等共 60 處據點索取「馬載祿厚」；「馬吉來」則由 13 區公所配送。此外，民眾也可至市府網站（網址：https://reurl.cc/eVaMKQ）下載電子春聯。張市長在春節期間也將前往各大宮廟祈福，並現場親自發放「元氣搖搖馬」福袋，與民眾分享新年好運。(圖：桃市府新聞處提供)