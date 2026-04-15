融合生態與旅遊魅力 新北優質步道空間再創佳績

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《圖說》觀旅局推動景觀環境營造成果再傳捷報，局長楊宗珉今日〈右三〉偕團隊於市政會議獻獎。〈觀旅局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市觀旅局推動景觀環境營造成果再傳捷報，於「2025第十三屆台灣景觀大獎」中表現亮眼，其中「土城桐花公園景點營造工程」及「平溪嶺腳寮－望古觀瀑步道亮點環境營造計畫工程」雙雙榮獲公園與公共開放空間類佳作，展現城市在公共空間品質與永續設計上的持續精進。局長楊宗珉今（15）日於市政會議中獻獎，分享榮耀。

楊宗珉表示，兩項工程不僅提升市民與遊客的休憩品質，也兼顧生態保護與景觀美感，成功塑造具代表性的山林旅遊據點。誠摯邀請民眾走入山城步道，親身感受自然與設計交織的魅力。在螢火蟲飛舞的季節，不妨安排一趟生態療癒之旅，漫步林間步道、聆聽瀑布聲響，體驗新北山城的靜謐與美好。

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《圖說》新北觀旅局榮獲第十三屆台灣景觀大獎佳作於頒獎典禮中接受表揚。〈觀旅局提供〉

他指出，「台灣景觀大獎」由中華民國景觀學會主辦，旨在表揚兼具生態保育、文化延續與社會共融價值的優質景觀作品。觀光旅遊局長楊宗珉表示，此次獲獎的兩項工程，皆以在地自然資源為基礎，透過細緻設計與環境整合，打造兼具安全性、舒適性與環境友善的遊憩空間，體現新北市對景觀品質與永續發展的高度重視。未來將持續結合地方文化與自然特色，深化景觀營造內涵，提升整體觀光吸引力。

此外，土城桐花公園景點營造工程，將原有路邊停車空間轉型為多功能使用的入口廣場，並優化既有公共設施，提升整體服務品質。工程導入透水耐候鋪面，強化雨水滲透與保水功能，並以「減法設計」概念，拆除不必要設施，整體檢修步道、欄杆與指標系統，使動線更加清晰、安全。

《圖說》嶺腳廣場-順應鐵道曲率營造線性景觀、透水磚兼顧排水、人本、低維管。〈觀旅局提供〉

另依循自然地形設置砌石階梯與石籠座椅，並整理既有生態池、增設觀察棧道，保留棲地環境，同時強化螢火蟲生態解說設施，營造兼具教育與休憩功能的自然場域。適逢春夏交替，園區螢火蟲繁盛，夜間螢光點點，呈現迷人景致。

《圖說》入口廣場-砌石優化沖蝕邊坡、保全珍貴筆筒樹。〈觀旅局提供〉

平溪嶺腳寮－望古觀瀑步道則以串聯嶺腳與望古兩站為核心，結合鐵道文化與山林景觀，打造具特色的步道系統。工程優化嶺腳車站前廣場動線，並增設觀景設施，同時改善步道鋪面與排水系統，提升整體安全性。設計上採用透水材質與分段截流方式，使雨水得以自然滲透土壤，促進植被生長，落實環境友善理念。

此外，工程善用現地石材打造砌石階梯與駁坎，搭配既有林木與景觀元素，呈現自然與人文融合的空間美學，沿線景觀亦隨四季更迭展現不同風貌。