融融下半身遭工作人員「直搗搜身」！咪蕾全程目睹超尷尬

《自由的旅行者》第二季主持人融融與韓國行搭檔咪蕾日前從釜山海港出發，一路北上進入歷史古都之旅；首站來到擁有70年歷史的傳統市場，隨處可見滿滿的活體海鮮，兩人直接在攤位現點現吃。融融一口吞入生章魚，牙齒、口腔被章魚吸附住的驚奇體驗，讓他印象深刻，向來勇於嘗試的他，當下直呼這種吃法需要膽識啊！

融融與韓國行搭檔咪蕾日前前往參觀著名的千年古廟梵魚寺，踏入寺院必經的曹溪門，被韓國列為國寶，咪蕾說：「曹溪門是國寶編號1461號，第1號是興仁之門，就是大家熟知的東大門！」如此熟悉這段歷史原來是有原因，咪蕾笑說，學生時代因為考試要熟背，所以至今還記得非常清楚。

融融（圖右）與咪蕾學習徒手捕撈分魚。（圖／八大提供）

行程中，融融與咪蕾挑戰被譽為「帝王級名物」的帝王鮭捕撈體驗。帝王鮭是全球產量僅約1%的稀有品種，面對這位重量級角色，老闆建議兩人先從分鱒魚練手感。融融、咪蕾著裝完畢後，沒料到一走進水池狀況連連；融融的麥克風掉進青蛙裝內，工作人員趕緊伸手在融融的下半身找尋掉落的麥克風，一旁的咪蕾面露尷尬不敢直視。以為分魚看似簡單，實際卻得在不傷魚的情況下快狠準出手，還沒挑戰帝王鮭的兩人，就已先淋成落湯雞。

隨後前往朝鮮時期最大村落之一的慶州良洞村，融融與咪蕾跟著平均70歲的地方媽媽學做傳統點心，親自搗麻糬、拉麥芽糖。阿姨們的力氣甚至比兩位主持人還大，搗麻糬輕鬆自如。此外這趟行程還入住位於世界文化遺產中的傳統民宿，外觀保留朝鮮時代建築樣貌，數百年歷史與現代住宿體驗交織，讓融融與咪蕾直呼這趟旅程也太特別了。



