融融探索韓國生吞活章魚 直呼：真的要有膽識

記者周毓洵／臺北報導

八大《自由的旅行者》第二季持續帶觀眾深度探索韓國，主持人融融與旅伴咪蕾從釜山海港出發，一路北上展開歷史古都之旅。首站走進擁有70年歷史的傳統市場，滿滿活體海鮮直接在眼前跳動，兩人索性現點現吃。向來勇於嘗鮮的融融，一口吞下生章魚，沒想到牙齒與口腔立刻被章魚吸附住，突如其來的「口內拉扯戰」讓他又驚又笑，直呼：「這種吃法真的需要膽識！」

除了味蕾大挑戰，文化洗禮也一樣精采。融融與咪蕾前往擁有千年歷史的古剎梵魚寺，必經的曹溪門被列為韓國國寶。咪蕾一秒化身行走百科，全程講解：「曹溪門是國寶編號1461號，第1號是大家熟知的東大門（興仁之門）！」她笑說學生時代因為考試背到滾瓜爛熟，沒想到多年後派上用場，讓融融佩服不已。

廣告 廣告

行程中最狼狽、也最刺激的體驗，莫過於挑戰被譽為「帝王級名物」的帝王鮭捕撈。這款全球產量僅約1%的稀有魚種，讓融融與咪蕾還沒正式上場就壓力滿滿，老闆更建議先從鱒魚練手感。沒想到一進水池狀況百出，融融的麥克風竟掉進青蛙裝裡，工作人員緊急「伸手救麥」，咪蕾當場尷尬到不敢直視。看似簡單的分魚，實際卻要快狠準又不能傷魚，兩人還沒摸到帝王鮭，已經全身濕透成落湯雞。

旅程後段畫風一轉，來到朝鮮時期最大村落之一的慶州良洞村。融融與咪蕾跟著平均70歲的地方媽媽學做傳統點心，從搗麻糬到拉麥芽糖全都親自上陣，結果阿姨們一個個力氣驚人，動作比兩位主持人還俐落，讓他們甘拜下風。兩人更入住位於世界文化遺產內的傳統民宿，外觀完整保留朝鮮時代建築樣貌，在數百年歷史空間中享受現代住宿體驗，讓融融與咪蕾直呼：「這趟旅程真的太特別了！」

八大《自由的旅行者》第二季融融生吞活章魚，被吸附的驚奇口感直呼需要膽識嚐鮮。（八大電視提供）

八大《自由的旅行者》第二季融融（右）與咪蕾（左）學習徒手捕撈分魚。（八大電視提供）

八大《自由的旅行者》第二季來到千年古廟，咪蕾（右）想起學生時期必背的歷史題。（八大電視提供）

八大《自由的旅行者》第二季融融（右）與咪蕾（左）體驗傳統搗麻糬（八大電視提供）