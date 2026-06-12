融融海外大秀廚藝！跨海參與黃可欣家族聚會 自製蚵仔麵線獲好評

融融與搭檔黃可欣前往曼谷，（圖／八大電視 提供)





實境節目《自由的旅行者》，將播出泰國行最終回，主持人融融與搭檔黃可欣來到有「東方威尼斯」之稱的曼谷，深入走訪唐人街、大啖在地美食，節目團隊更特別讓融融參與黃可欣的家族聚會，展開一場台灣、泰國的美食交流。黃可欣在介紹家族成員時，竟引發爆笑誤會，因為泰語「小阿姨」和台語「細姨」發音相似，身為台灣人的融融驚訝之餘，順勢跟黃可欣解釋，「台語『細姨』意指『小老婆』。」

融融跟著黃可欣參加家族聚會，由於融融風趣的解說，讓黃可欣的阿姨們對他產生好奇，開始「靈魂拷問」，問他是否單身？融融大方回應：「結婚了！」沒想到阿姨們竟發出哀號聲，開玩笑說：「失戀了。」逗趣互動笑翻全場。為了回應大家的熱情，融融大展身手，下廚料理台灣蚵仔麵線，進行美食外交。

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融融跟著黃可欣參加家族聚會。（圖／八大電視提供）

融融跟著黃可欣參加家族聚會。（圖／八大電視提供）

和大家族一起用餐的融融分享說：「可欣有8個阿姨，大家吃飯是要排隊、輪流進廚房來用餐。」由於泰國沒有像蚵仔麵線這樣的料理，使得這碗特色台味美食一上桌便廣受阿姨們喜愛，現場更熱烈討論起在曼谷開店的可能性，也讓融融信心爆棚，開心大喊：「成功啦！」

為了不讓融融專美於前，黃可欣也下廚小露一手，只見她有模有樣將麵、小菜放入麵勺內，下一秒卻將麵勺內的材料又全倒進大鍋湯裡，看得融融摸不著頭緒，忍不住直呼文化衝擊，黃可欣難為情大笑解釋：「這是我個人行為，跟泰國人沒關係，因為我不太會料理啦！」隨著家族聚會的結束，《自由的旅行者》第三季也畫下句點，融融感性表示：「一碗簡單卻又美味的家常麵，就像這整趟旅行一樣，讓我們從最日常的泰式生活中，體會到最特別的感動。」

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