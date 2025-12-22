融融穿著隨興遭批不用心！韓妞咪蕾揭台韓男生打扮差異

賴晏駒（左起）、融融、咪蕾、黃偉晉一同合影。（八大提供）

融融搭檔咪蕾為主持的八大綜合台最新自製實境旅遊節目《自由的旅行者》第二季宣傳，在《娛樂百分百》YouTube頻道「CHATGTV」單元中，與主持人黃偉晉、賴晏駒（小賴）暢談外景趣事。融融分享第二季韓國行中雖然嚐盡當地美食，如大眾熟知的韓牛、生蠔、秋蟹，但令他印象最深刻的是韓國一道「魟魚生魚片」，這不只深得當地長輩喜愛，它散發出的阿摩尼亞發酵氣味，一度讓外景團隊退避三舍，拍攝當下馬上換成長鏡頭取景，獨特的味覺衝擊令他至今難忘。

《自由的旅行者》主持人融融提及在韓國自駕旅行的體驗，他讚嘆行程一路順暢、舒服，對當地的交通規則也印象深刻，包括行進方向遇到紅燈時是可以右轉，但進入學區時，車內系統會自動強制提醒要降速至30公里；咪蕾補充說這規定在韓國非常嚴格，若違規，罰金比一般路段高出5倍。

4人在節目中交流台灣、韓國的文化。（八大提供）

韓國的喝酒文化也讓融融大開眼界，餐廳大姐使出炫技開酒瓶，會刻意將酒濺灑出來，稱開瓶前兩口風味欠佳，炫技當下直接開噴到融融滿身，令他哭笑不得。會在自媒體上推廣家鄉韓國文化的咪蕾，黃偉晉建議融融要帶搭檔去體驗台灣在地生活；一向愛好大自然的融融，覺得去花蓮打獵是不錯的想法，一講完立刻被打槍，小賴笑說：「這是在體驗融融的生活，不是台灣人的日常！」

咪蕾來台生活超過5年，談到台韓男性的約會打扮，她直言自己會花2小時用心梳化，結果台灣男生常像融融一樣，套件T-shirt就出門，她指向黃偉晉、小賴，表示這才是標準穿著。咪蕾透露，以前交往的韓國男友非常講究形象，不能摸他頭髮、褲子口袋也不能塞東西，以免破壞版型，但自從結交台灣男友後，她笑說：「現在我的隨身物品都直接丟給男友背！」

黃偉晉好奇咪蕾是否玩過泛舟？咪蕾以為是「飯桌」，認真反問是「婚禮的那種辦桌嗎？」。另外，傳聞台語和韓文發音很相近，節目現場立刻讓咪蕾實測，沒想到她幾乎全數答對，一掃先前誤聽的糗事，也意外實證台語跟韓文原來可以互通

