融融自駕韓國！副駕咪蕾當場「呼呼大睡」遭抓包全被拍
外景節目《自由的旅行者》全新第二季，將於12月20日全台首播，今（1日）釋出第二季韓國行預告搶先看，主持人融融與搭檔咪蕾從韓國釜山開車到首爾展開自駕旅行。融融回想開車上路第一天，他負責駕駛，咪蕾坐在副駕駛座，兩人開聊沒多久，竟發現對方不敵睡意開始打瞌睡，「她戴著棒球帽不時點頭，很像在回應我的話，其實早就被我發現！」融融笑說，兩人相處越熟越有默契，後續行程咪蕾直接仰頭呼呼大睡，自然可愛模樣全都錄。
搶先曝光的預告片中，融融和咪蕾幸運參加韓國的無形文化遺產，並且深入世界第二大的牡蠣生產地，和漁民半夜採收肥美的牡蠣。身為韓國在地人的咪蕾帶路，推薦當地人必吃的宵夜烤腸，融融立刻愛上深夜食堂裡的濃厚人情味，兩人在烤肉店直呼：「好吃到想翻桌！」韓國行程拍攝結束返台後，融融至今還念念不忘當地的松葉蟹，「因為我是一個很愛吃螃蟹的人，所以能有最新鮮當季的螃蟹可以吃，絕對是最享受的一件事。」
主持人融融（左）與咪蕾（右）深入當地文化、大啖海鮮美食。（圖／八大提供）
節目第一季前往土耳其，談到第二季韓國行的差異及變化？融融表示，最大的不同應該是韓國對台灣人來說相對熟悉，怎麼樣能找到更深入、在地文化的體驗和美食，是很有挑戰性的！但也在找尋的過程中，讓他對韓國有更深入的認識，不管是文化也好，人與人之間的交流也能更深入。
面對韓流文化，自己是否也深陷其中？融融笑說，這趟旅程有滿滿的海鮮，「這對我來說應該是最享受的，剛好都是我愛吃的，至於很多人會說來韓國就是要買衣服和化妝品，還好我完全免疫！」
