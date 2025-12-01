融融韓國大啖美食 「好吃到想翻桌！」

融融、咪蕾在《自由的旅行者2》中，從釜山開車到首爾展開自駕之旅。（圖／八大提供）

《自由的旅行者》今（1日）搶先釋出第二季韓國行預告，主持人融融與在地搭檔咪蕾從釜山開車到首爾展開自駕之旅，路途中融融爆料咪蕾不敵睡意在副駕「點頭如搗蒜」，笑說：「兩人相處越熟越有默契，她之後就直接呼呼大睡，自然可愛模樣全都錄。」

有別於第一季的土耳其行，融融坦言韓國對台灣人相對熟悉，因此這次最大挑戰是挖掘「更深入、在地」的文化體驗與美食。在搶先曝光的預告片中，兩人幸運參與韓國的無形文化遺產活動，並深入世界第二大牡蠣生產地，與漁民在半夜採收肥美牡蠣。

美食當前，身為在地人的咪蕾推薦必吃宵夜烤腸，讓融融直呼愛上深夜食堂的人情味，兩人甚至在烤肉店嗨喊：「好吃到想翻桌。」韓國行拍攝結束返台後，融融至今仍對當地的松葉蟹念念不忘，笑稱：「我是愛吃螃蟹的人，能吃到最新鮮當季的螃蟹絕對是最享受的事。」並表示對韓流的服飾、化妝品「完全免疫」，這趟旅程最享受的就是滿滿的海鮮。《自由的旅行者》全新第二季，12月20日起每周6晚間8點，於八大綜合台全台首播。

