融融、咪蕾釜山遊搭膠囊列車 可愛外型融化冒險魂搶打卡

【緯來新聞網】八大綜合台實境節目《自由的旅行者》第二季，主持人融融與搭檔咪蕾日前到釡山知名景點青沙浦，搭乘最夯的旅遊行程膠囊列車，向來以挑戰冒險旅行的融融，見到外型可愛的列車也忍不住打卡留念。

融融（右）與咪蕾搭乘釜山膠囊列車，可愛外型忍不住打卡留念。（圖／八大提供）

《自由的旅行者》第二季繼首集直擊牡蠣最大產地，享受被新鮮海味包圍的美食饗宴後，本週六（27日）晚間八點，將帶領觀眾感受一場視覺震撼。融融、咪蕾前進慶尚南道，體驗被譽為「韓式煙火慶典」的傳統火祭「咸安落火」，這項源自朝鮮時代的民俗活動，象徵驅邪祈福與祈求豐收，也是當地重要的文化遺產。

《自由的旅行者》第二季參與韓國傳統火祭「咸安落火」民俗活動，象徵驅邪祈福與祈求豐收。（圖／八大提供）

融融與咪蕾在老師的指導下，完整體驗落火棒的製作過程；從樹皮燒製成木炭粉、裝入韓紙，再以純手工完成。融融表示，慶典施放的落火棒將近三、四千支，而這只能靠手工一一製作，要耗時兩個月之久才能全數完成。兩人欣賞煙火表演之餘，融融特別寫下對節目的祝福紙條並綁在落火棒上，期待心願成真。當數千支火棒被點燃後，猶如點亮櫻花緩緩灑落在水面上，撼動視覺的美麗景緻讓融融及咪蕾驚嘆不已。

融融（左二）與咪蕾（左一）在老師指導下親手製作落火棒。（圖／八大提供）

拍攝途中巧遇韓國街頭專賣乳酸菌飲品的行動車，融融立刻想起童年時期的養樂多媽媽，原來台韓都有這充滿人情味的養樂多小車。這趟行程外景隊交付一項任務，融融、咪蕾要在露營區準備晚餐，期間咪蕾只顧著吃魚板，忘了翻烤蝦子，一度差點烤焦食物，融融忍不住打趣說：「晚餐交給妳真的太危險！」《自由的旅行者》全新第二季每週六晚間八點在八大綜合台首播。

