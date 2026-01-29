融融、咪蕾韓國自駕迎來終章 登「天國的樓梯」俯瞰首爾百萬夜景

融融、咪蕾登上龍馬山，將廣闊的首爾市景盡收眼底。（圖／八大提供）

融融、咪蕾主持《自由的旅行者》，在結束拜訪咪蕾的家鄉原州後，驅車超過300公里，前往韓國西海岸。兩人體驗徒手挖掘、尋找有「海中人參」之稱的竹蟶。由於竹蟶深藏在沙土中，必須先撒上鹽巴，牠才會吐水現身。看著達人輕鬆鎖定目標開挖，融融笑說自己和咪蕾根本是「大海撈針、毫無頭緒」，經達人親自指點後，融融瞬間「雷達全開、直接開外掛」，一小時內就挖滿一整鍋，忍不住大喊：「總算可以吃飯了！」

《自由的旅行者》第二季從韓國南端釜山一路向前往首爾市區，18天的韓國自駕行即將畫下句點。終於前進到大都市首爾，融融、咪蕾特別換上傳統韓服拍照留念。有別於多數遊客常見的王子、公主造型，融融化身御前帶刀侍衛，咪蕾則自喻為朝鮮最美藝伎，獨特扮相立刻成為全場焦點，吸引不少遊客目光。

融融體驗徒手挖掘有「海中人參」之稱的竹蟶。（圖／八大提供）

此外，融融和咪蕾也登上在地人口耳相傳的私藏秘境「龍馬山」，當地被韓國人稱為「天國的樓梯」，將廣闊的首爾市景盡收眼底，看到入夜後，首爾換上燈火通明的夜景，也讓兩人直呼超療癒。

