融融、黃可欣《自由的旅行者》前進泰國！抓鱔魚大崩潰 跟老鷹親密互動

節目《自由的旅行者》全新第三季將於4月25日全台首播。八大提供

節目《自由的旅行者》全新第三季將於4月25日全台首播，今日公布第三季泰國主視覺。融融談到與首次合作的黃可欣，出發前對她的感覺：「很有禮貌，我們也保持著一個距離。」但隨著一起工作相處後，尤其外景中要展現不少體力活，黃可欣純真的模樣自然流露，讓融融大讚：「變成在地老行家的感覺後，我也很享受其中，讓她帶著我去認識泰國。」

曼谷City Girl變身在地老行家 黃可欣認證融融貼心細節

融融、黃可欣前進泰國，談到與對方一起工作的心情，融融形容黃可欣：「在出發前知道可欣是生活在曼谷的city girl，想不到在旅程中，她就算有點怕也會硬著頭皮上，而且呈現的非常自然，反觀自己因為害怕蟑螂可能就會跑掉，或驚慌失措，她卻可以把自己的害怕隱藏在背後，這點讓我非常敬佩。」

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融融（左）、黃可欣（右）前進泰國。八大提供

黃可欣則讚許融融的貼心，「除了在我前幾天拍攝不清楚節目型式時會幫助我，小細節到每次到馬路上拍攝時，他都會叫我走在裡面，真的很man！」

回想這趟外景印象深刻的行程，黃可欣坦言抓鱔魚讓她感到崩潰，絕對不想再嘗試第二次！她說：「我真的很不喜歡牠身體滑滑、又有點像蛇的觸感，一開始完全不敢從洞裡把牠抓出來，雖然後來發現，只要真的抓住牠，好像也沒有想像中那麼可怕，但是，也真的一點也不可愛！」

兩人默契十足。八大提供

相反的，融融則是難忘與動物近距離互動，「這是我想都沒想過的體驗，如跟大象洗澡、幫牠搓背，我還真的都沒嘗試過，但最讓我驚喜的是節目團隊還安排跟老鷹互動，直到拍完都難以置信，真的是大開眼界！」《自由的旅行者》全新第三季4/25起，每週六晚間八點於八大綜合台全台首播。



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