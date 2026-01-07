融行善團媒合謝坤樹及蔡吉隆 贈40萬元復健器材給八里及愛維養護中心

企業家蔡吉隆(右3)和謝坤樹(左3)各捐20萬元給八里愛心和愛維兩機構，購買復健醫療器材，右1為圓融行善團長許誥，中為社會局副局長許秀能。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市圓融行善團團長許誥於7日媒合善心友人謝坤樹及蔡吉隆，捐贈價值40萬元復健醫療器材給八里愛心教養院及愛維養護中心兩家身障社福機構，提供院生更完善的復健醫療協助，由社會局副局長許秀能、天主教永和耕莘醫院長照副院長許瓊文、八里愛心教養院長劉文湘和愛維養護中心主任簡美婷等人代表受贈。

許秀能表示，兩機構院生多為重度以上且生活無法自理及行動不便的身心障礙者，八愛院生尚包含腦性麻痺無法自理坐輪椅者；愛維則有需長期照護的重障重癱者，且家庭經濟弱勢，兩者都需接受政府補助，院生每天都需要復健及醫療相關器材的協助，以延緩退化及提升照護功能。

捐贈的復健醫療器材包含跑步機、溝通輔具、氣墊床、牙科固定板、電動床及油壓升降沐浴床等項目，劉文湘說，為讓院生們維持一定的體能與關節活動，防止肢體退化，復健訓練非常重要，在治療師協助下，院生會使用特殊跑步機，藉由穩定且持續的運動，提升整體健康和精神。

簡美婷表示，藉由油壓升降沐浴床，可以方便照服人員幫重癱的院生洗澡，促進血液循環，恢復身體健康，也能減輕照服人員的負荷。

許誥表示，謝坤樹及蔡吉隆兩位董事長都是一竹慈善會的常年顧問，也是圓融行善團會員，兩人出身基層，努力學習空調通風工程，自立創業事業有成後積極回饋社會，這次聽聞兩機構需要特殊規格的復健醫療器材，立即再次合力捐款購買。

