融資又爆高利貸爭議 民眾可向消費評議中心申訴

金管會納管國內13家租賃業，但高利貸亂象仍無法遏止，民眾2日和立委陳情，「借30萬元、還43萬元」對此，金管會表示，民眾若對租賃業融資業以及相關代辦業費率、利率有疑義，可向金融消費評議中心申訴，若違反最高可罰1000萬元罰緩、限制業務或解職人員，至於納管前的高利率爭議，民眾仍得尋求法院訴訟解決。



民眾向立委爆料指稱，因突發醫療支出急需周轉金，因為信用瑕疵，向融資公司貸款，借了30萬元，卻被扣高額設定費、手續費、代辦費，到手金額卻不到25萬元，被融資公司要求每期還款7260元，分60期繳納，總還款金額超過43萬元，換算後利率高達36.3%，等同變相高利貸。



立委先前批評，融資公司左手向銀行以低利借款，右手向民眾高額貸款，造成金融陷阱，金管會因此修法，先將中租、裕融、和潤和日盛台駿旗下融資公司納入《金保法》；第二階段再擴及到金融機構轉投資13家融資公司；第三階段才納入台北市租賃商業同業公會的其餘會員共15家納入，目標是明（2026）年9月將41家通通納管。



金管會對此表示，國內4家上市融資公司中租、裕融、和潤和日盛台駿旗下共13家融資公司都已納入《金融消費者保護法》範圍。銀行局副局長王允中說，這13家業者及其有關代辦業者都受《金保法》規範，若有爭議可向金融消費評議中心申訴。不過，沒有適用回溯，因此納管前爭議，民眾仍得尋求法院訴訟解決。



不過，立委和民眾認為，《金保法》無法從源頭控管，應該設立《融資租賃公司管理法》專法管理，王允中指出，金管會對融資公司分三階段納管，租賃業並非銀行會向大眾吸收存款，以《金保法》就可有效管理，無須另立專法。



《金保法》對利率及費用揭露，應以年利率及總費用年百分率，並向消費者說明該負擔的費用，若民眾遇到亂收費、超貸、廣告不實、暴力討債、或代簽空白本票等行為，都可向評議中心申訴，違規者最高處1千萬元罰鍰、限制業務或解職人員。