融資租賃亂象多 金管會：沒必要設專法，討論是否規範代辦

融資租賃成變相高利貸，問題層出不窮，立法委員邱議瑩今（2）日宣布將推動專法管理，金管會銀行局副局長王允中傍晚答覆媒體詢問時表示，「專法的問題我們認為說還是沒有必要，在金融消費者保護法（簡稱金保法）裡面就可以處理了。」

根據金管會先前說明，預計納入金保法管理的融資租賃公司共41家，將分三階段納入，明年9月全數到位。首波於今年9月15日實施，共4家上市集團13家業者，包含：中租迪和、合迪、中租汽車租賃、仲信資融、裕融企業、新鑫、裕富數位資融、和潤企業、和勁企業、和潤興業、日盛台駿國際租賃、日盛台駿全實業、創鉅有限合夥。

納入金保法，消費者權益已受保障

王允中說：「把相關融資公司分三階段納管，消費者的權益已經受到保障，現在所有涉及到融資公司的問題，都是消費者權益的問題，而不是對它公司本身的納管，融資公司本身不像銀行會吸收存款，所以我們沒有必要對它的公司作納管。」

代辦問題要不要管？還需要討論

媒體問，金管會會不會規定融資公司不能接受代辦公司的案件？王允中說，這個目前還不是確定的政策方向，還需要討論。

他說，首波納入金保法規範的13家業者，金保法與授權子法已經修正規定，融資租賃業者如果委託他人辦理業務招攬，要確保受委託的廣告、業務的招攬還有營業的促銷活動必須符合相關規定，不然可處30萬到1000萬元罰鍰。金管會與融資租賃業者座談時，已三令五申提醒代辦問題。

王允中說，銀行業對於代辦常發生相關問題，銀行公會有相關機制讓銀行遵守，怎麼防止代辦來申請，金管會已把相同經驗告訴融資租賃業者，請它們注意防制。未來會持續觀察，怎麼防止代辦業者來跟融資租賃公司遞件，將跟租賃公會、融資公司討論後再做決定。

無法向評議中心申訴者，只能提民事訴訟

王允中說，13家已經納入金保法規範的融資租賃公司的客戶，如果民眾覺得權益受損，可向財團法人金融消費評議中心（簡稱評議中心）申訴，利用評議機制來處理。

如果不是這13家業者的客戶，因為還沒納管、還不適用金保法，民眾目前還無法到評議中心申訴，只能循求民事途徑，向地方法院的民事庭，用訴訟方式解決。

