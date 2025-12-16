融資租賃公司納金保法3個月 爭議類型多屬合約條件

（中央社記者蘇思云台北16日電）13家融資租賃公司自9月中旬納入金融消費者保護法（金保法）滿3個月，金融消費評議中心表示，每月約收到50件諮詢案，截至12月初合計受理15件申訴案；目前爭議類型多屬合約條件爭議，像是利率、還款金額過高或違約金等情形。

現行金融評議機制運作方式，流程為「先申訴、再調處、後評議」。民眾如果在金融消費有爭議時，需先向業者申訴，業者有30天處理期間；若申訴後仍不滿意，就可找評議中心申請評議，評議中心會先透過調處，看是否能解決爭議；若仍無法解決，就會由評議委員會做出最後判斷。

根據財團法人金融消費評議中心（評議中心）統計，今年受理案件數持續上升，截至今年第3季，已受理超過1萬1000件申訴，與去年同期增加約4.3%；評議案件已達4600多件，年增16%，整體案件量預估將超越往年。案件爭議類型大多跟歷年相近，保險約占整體申訴7成，又以理賠類居多，實支實付類型仍有不少案件。

金管會規劃透過3階段、即明年9月將納管41家融資租賃公司，首階段把中租、裕融、和潤及日盛台駿4家上市集團旗下共13家融資租賃公司納管金保法，自今年9月15日生效。

13家融資租賃公司納入金保法滿3個月，評議中心指出，目前每個月約收到50多件諮詢案，截至12月初合計受理約15件申訴案，還需要持續觀察；常見案件跟過去消費債務類似，包括利息問題、不當催收等。

評議中心觀察，部分爭議案件跟刷卡分期交易有關，例如，民眾透過刷卡分期購買美容、電腦或課程時，往往不清楚債權可能已經轉讓給融資租賃公司，民眾可能還以為是跟商家進行分期交易，或者是透過代辦業者辦理，因此衍生相關爭議。

評議中心提醒，融資租賃業者應該明確揭露利率、費用及違約金並向用戶清楚說明，民眾在簽立任何契約都應謹慎閱讀契約內容，一旦簽名或蓋章後仍應負法律責任。明年也會看案件受理情形，規劃透過實際評議案例與融資租賃業者進行法規及案例的宣導。

金融消費評議中心董事長杜怡靜表示，雖然受理案件量持續成長，今年截至第3季整體諮詢服務滿意度達95%，爭議案件3個月內結案比率也維持9成以上，申訴案件及評議案件整體滿意度都達85%。

杜怡靜指出，今年前3季申訴量已超過1萬1000件，若排除疫情期間防疫保單影響，也算是創下歷年同期新高；在消費者自主意識抬頭下，預期未來案件數很難再回到過去2000件、3000件時期，展望明年，希望內部資訊系統可以更精進、更有效率。（編輯：張良知）1141216