融資餘額攀17年新高 散戶要小心

2026新年台股氣勢如虹，散戶融資前進股市，6日融資餘額衝破3545億，創17年半來新高。（范揚光攝）

2026新年台股氣勢如虹，短短3個交易日，指數累計上漲逾1612點，以3萬576點收盤價創史上新高；台股創新高，散戶融資前進股市，螞蟻雄兵的資金湧入，成台股頻創新高的支撐力道；證交所統計顯示，6日融資餘額衝破3545億，創17年半來新高，與去年4月底、台股大跌後的2096億元相比，規模增加了近1450億元。

國泰投信董座李偉正解讀，這意味散戶對金融市場抱持樂觀態度，雖然融資餘額高，隨時有拉回風險，但他認為，若台股能適時拉回整理，反而會讓金融市場更健康，由於全球AI需求大增，供應鏈獲利受惠，李偉正認為，台股趨勢向上沒有改變。

國泰證期顧問處協理蔡明翰認為，台股指數創新高，市值不斷擴大，融資買股所投入的金額也會跟著上升，因此，融資餘額規模擴大與台股指數創新高是「對稱」關係。

不過，有分析師則警示，不少散戶對股市高度樂觀而追價進場，透過槓桿放大投資部分，萬一後續出現連鎖賣壓，恐怕會放大震盪幅度。

回顧去年美國總統川普4月宣布對各國實施對等關稅，全球股市大跌、台股曾創下單日重挫逾2085點、無量崩跌的紀錄，融資追繳令萬箭齊發，集中市場單日融資餘額也曾暴減330億元紀錄，從3月底3200多億元餘額縮減到4月底只剩2000多億元。