螞蟻人必衝!亞尼克推柑橘系列再抽生乳捲 大倉久和4款草莓甜品浪漫開吃

記者李鴻典／台北報導

亞尼克年節獻上中、西應景甜味，為年節帶來滿心祝福。想來點新鮮的？首推亞尼克新鮮現做年節限定柑橘系甜點，喜氣十足！此外，常溫伴手禮則可選擇全新亞尼克奶黃流心軟心酥9入禮盒、73%黑巧藏心莎布蕾禮盒(5入)、年節限定一口餅乾禮盒、亞尼克生乳捲風味蛋捲綜合禮盒，以及萬里門市限定地瓜千層酥等等。

亞尼克年節伴手禮推薦，送新鮮現做柑橘開運系列甜點，嚐柑甜、過好年。（圖／品牌業者提供）

2月17日至2月19日，過年期間初一到初三，到亞尼克門市單筆消費滿額888元，就能抽切片蛋糕、隨手小點，中獎機率100%；最大獎有機會抽中整條亞尼克生乳捲(口味依門市現場供應為準，不得挑選及更換口味)，甜點控快趁過節期間買甜點試手氣。

年節伴手禮推薦，亞尼克奶黃流心軟心酥9入禮盒，新增抹茶香柚軟心酥口味，售價912元。（圖／品牌業者提供）

一年一度的草莓季節浪漫登場！大倉久和大飯店The Nine烘焙坊以當令鮮採草莓為主角在草莓季推出草莓白玉幕斯、草莓杯、草莓抺茶波士頓派與香草波士頓派等季節限定甜點。

大倉久和大飯店The Nine烘焙坊以當令鮮採草莓為主角在草莓季推出季節限定甜點。（圖／品牌業者提供）

The Nine烘焙坊主廚選用新鮮草莓，搭配細緻慕斯、輕柔海綿蛋糕、巧克力脆球與白巧克力，打造多層次口感，呈現日式甜點優雅細膩的甜點風格，從外型設計到味蕾體驗，每一種口味的甜點都盡顯季節限定的浪漫氛圍，讓人一嚐即被草莓的酸甜芬芳所擄獲。草莓杯售價NT$180、草莓白玉幕斯售價NT$220、草莓抺茶波士頓派售價NT$220、香草波士頓派售價NT$180。

草莓杯-點綴新鮮草莓的草莓奶酪與酸甜果醬，堆疊出層層的清新果香，入口酸甜交織、口感輕盈，果韻在杯中優雅展開，甜而不膩，恰如其分的迷人滋味。（圖／品牌業者提供）

迎接農曆新春，台灣燃麵品牌「墨竹亭－燃麵本家」為你留住「螃蟹季最後一波」必吃美味！全台門市推出季節限定新品「蟹黃紅蟳煨麵套餐」，將整隻紅蟳豪氣搬上桌，走春享用佳餚也能霸氣十足，即日起全台墨竹亭門市每日限量供應，售完為止；2月9日起凡至店內消費套餐，即可隨餐獲得「開運刮刮樂」，中獎機率100%，刮中品牌好運磁鐵加碼抽iPhone 17隱藏大獎。

全台門市推出季節限定新品-蟹黃紅蟳煨麵。（圖／品牌業者提供）

迎接馬年新春，泰山企業以「吃得安心、用得實在」的品牌初心出發，結合年節送禮、開春好運與民眾高度關注的補財庫話題，推出系列新春限定活動與商品，從抽純金金幣、開運發財水聯名、春節禮盒優惠一次到位。

泰山企業推出「八寶聚財・馬上泰吉」抽獎活動，即日起至2月24日，購買泰山食品滿40元即可參加抽八寶金馬純金金幣。（圖／品牌業者提供）

泰山企業推出「八寶聚財・馬上泰吉」抽獎活動，即日起至2月24日凡購買泰山食品全品項(不含代理品牌及海外品項)單筆滿40元即可參加抽獎，有機會獲得馬年1.5 錢純金金幣、LINE POINTS 8,888點與888點，以及泰山吉祥物「泰吉」馬年限定版小吊飾等多項好禮，總獎項數超過 9,000 份；前8,888名完成發票登錄的消費者，審查合格後還可立即獲得LINE POINTS 8點回饋。適逢泰山八寶粥上市40週年，活動特別加碼購買八寶粥商品即可多獲得一次抽獎機會，象徵「八方迎財、聚寶納福」。

馬年泰山企業推出限定版泰吉絨毛吊飾，寓意生意、生活都能大賺錢、萬事大吉。（圖／品牌業者提供）

平價獨享鍋品牌12mini 快煮小火鍋新推出季節限定的開運黃金雙鍋-金湯酸菜魚鍋和黃金南瓜起司鍋，前者以獨家金酸湯底加上客家酸菜與辣椒，口味酸辣鮮香；後者將南瓜的自然甜味結合起司的鹹香，口感層次濃郁厚實，適合偏好不辣湯底的消費者，新鍋199元，即日起銷售至3/31。1/15-2/13到12mini 快煮小火鍋消費開運黃金雙鍋-金湯酸菜魚鍋或黃金南瓜起司鍋，即贈限量刮刮卡，有機會抽中最大獎「999純金黃金豆」。

12mini快煮小火鍋推出季節限定金湯酸菜魚鍋（前）和黃金南瓜起司鍋。（圖／品牌業者提供）

品田牧場近期推出「蔥鹽香烤雞腿排定食」、「薑汁牛肉燒定食」和「北海道鮭魚石狩鍋」等新品，2/2前到店於紅+綠區各挑一份，主餐現折50元。1/15-2/28單筆消費滿600元再贈馬上開運抽抽卡，若滿1,200元則送2張，依此類推，數量有限，送完為止，有機會免費獲得「松露蕈菇照燒雞腿排定食」、「炙燒明太子魷魚」等兌換券，中獎機率100%。

品田牧場日式鹽烤鯖魚定食、松露蕈菇照燒雞腿排定食、鹽麴豬肋眼上蓋定食、蔥鹽香烤雞腿排定食。（圖／品牌業者提供）

漢堡王近年推出最受歡迎的產品之一「捲捲德腸系列」，每每完售下檔都讓鐵粉敲碗回歸，漢堡王宣布，捲捲德腸堡（單點119元）和捲捲德腸烤牛堡（單點139元），自即日起納入漢堡王常態菜單。除了可以品嘗原汁原味的德式香腸，還有加上火烤牛肉的升級版本，融合兩種肉類的特色，增添口感豐富度。

捲捲德腸堡及捲捲德腸烤牛堡納入常態菜單。（圖／品牌業者提供）

迎接嶄新的馬年，新普利以「用心的祝福，陪伴新的一年」為出發點，攜手新銳書法家楊修華老師，並邀台灣青草植物應用專家阿原YUAN（以下簡稱阿原）共同參與，推出限量「馬年新春限定禮盒」，將新春祝願化為一份兼具文化溫度與日常陪伴的安心好禮。

