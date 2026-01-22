螞蟻人快看！婦人「脂肪肝高達6成」釀癌變 醫驚：病床旁滿滿甜點...

台中一名60多歲婦人因嗜吃甜食，肝臟檢查發現脂肪肝占比高達4至6成，且左側肝臟出現兩顆腫瘤，所幸經手術切除223克脂肪肝及消融腫瘤後恢復良好。駐診李綜合醫院的台中榮總一般外科醫師吳坤達指出，這起案例凸顯代謝異常脂肪肝惡化成肝癌的風險正在增加。

一名60多歲婦人因嗜吃甜食，肝臟檢查發現脂肪肝占比高達4至6成，且左側肝臟出現兩顆腫瘤。(圖/中央社)

婦人日前到醫院就診時，在門診腸胃科進行超音波檢查，意外發現重度脂肪肝及疑似腫瘤。經進一步詳細檢查後，確認在肝臟左外側葉及左葉中部各有一顆腫瘤。吳坤達表示，由於擔心將患者左邊肝臟全部切除後，肝臟功能恐無法正常運作，因此採用「類機械手臂」多關節器械系統切除左外側肝葉，並以術中射頻消融治療術消除另一顆腫瘤。

廣告 廣告

手術過程中，醫療團隊發現婦人的脂肪肝情況相當嚴重。吳坤達說明，即使是肝臟完全健康的年輕患者，肝臟切除手術至少也要保留3分之1才能維持基本生理功能，而該患者不僅有4至6成脂肪肝，還有多顆腫瘤，為確保術後肝臟能正常運作，最終切下約223克脂肪肝，重量大約等同一顆小蘋果。整場手術進行約3個多小時，失血量僅約400C.C.，患者術後恢復狀況良好。

婦人透露自己平常沒有運動習慣，且相當喜愛吃甜食、蛋糕。醫師在查房時經常看到她病床旁擺放甜點、水果，幾乎到了「無甜不歡」的程度。 （示意圖／Pixabay）

追查病因時，婦人透露自己平常沒有運動習慣，且相當喜愛吃甜食、蛋糕。吳坤達表示，醫師在查房時經常看到她病床旁擺放甜點、水果，幾乎到了「無甜不歡」的程度。經詳細問診後發現，患者本身沒有飲酒習慣，也沒有B型肝炎、C型肝炎，研判是平時攝取過多甜點，導致產生重度的代謝異常脂肪肝，甚至病變成肝癌。

吳坤達提醒，近年來代謝異常脂肪肝直接惡化變成肝癌的比例有增加趨勢，民眾應特別注意飲食控制。他建議民眾平時要均衡營養、控制飲食，最好養成規律運動習慣，才能有效減少脂肪肝的形成，避免走上肝病三部曲的不歸路。

延伸閱讀

產後大笑就漏尿…用護墊硬撐！35歲媽媽悶出念珠菌感染

政院拍板國民年金給付調升至5000元 唯一自住房免列資產計算

台中醉男疑因「不滿甜度」失控 怒砸手搖店招牌遭送辦