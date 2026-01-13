螞蟻大軍創紀錄！台股第4季散戶人數破583萬創新高 大戶登歷史第3

臺灣證券交易所13日公布2025年第4季及12月份集中市場相關數據。受惠於市場熱度，第4季台股展現強勁的吸金動能，其中季成交值1億元以下的「散戶人數」改寫歷史新高，突破583萬人；而代表大資金動向的市場大戶與中實戶人數，亦雙雙創下歷史第三高的佳績。

根據證交所數據，2025年第4季台股各類自然人交易人數呈現全面增長態勢：散戶（季成交1億元以下）人數高達5,832,615人，正式超越歷史紀錄，顯示散戶投資者的參與度達到前所未有的高峰。

市場大戶（季成交5億元以上）人數達4,899人，為歷史第三高，僅次於2021年第2季及第3季；中實戶（季成交1億元至5億元）：人數達42,295人，同創歷史第三高紀錄。

12月交易結構上，自然人占比攀升、定期定額續強。12月自然人成交值比重由11月的51.24%提升至53.37%，顯示投資人信心回升；外資成交比重則降至33.59%。

定期定額同創歷史新高，顯示投資人長期投資意願強烈，12月定期定額投資金額衝上223.58億元，相較11月的195.97億元有顯著增長。

當沖與ETF熱度部分，12月當沖成交值占比為37.12%，平均每日當沖戶數約14.2萬戶；ETF成交值占比則微幅調整至6.22%。

在整體交易量方面，12月成交量周轉率為12.89%，較11月的11.8%有所提升。然而，12月「有交易戶數」為4,115,281戶，較11月的450萬戶出現小幅下滑。

總結第4季整體表現，自然人仍是台股最重要的支柱，占集中市場總成交值比重達53.19%，外資則占35.01%，國內法人占11.80%。證交所數據顯示，即便面對市場波動，散戶及大眾投資人對於市場的參與度依然穩健，並帶動多項數據寫下歷史新頁。

