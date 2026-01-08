螞蟻雄兵湧進台股！開年4天暴增43萬大軍 交易人數奔史上次高

今年43萬散戶進場，台股交易人數奔史上第二高。（圖：motionelements）

台股飆破3萬點，提振投資人信心。台灣證交所資料今（8）日表示，昨天交易人數來到144萬8363人，較前一交易日新增18.9萬人，若跟去年底比較，今年開年以來4個交易日，已大幅增加43.5萬名散戶進場。

證交所指出，昨天有交易人數逾144.8萬人，僅次於去年川普關稅血洗台股隔日、4月8日當天的152.8萬人，改寫史上次高紀錄，顯示股市螞蟻雄兵大舉進場撐台股。

台股火熱，帶動昨天上市櫃成交量創下史上首次破兆元紀錄，三大法人賣多買少，外資昨天賣超台股298億元，投信同步賣超84.5億元，自營商呈現小買，但台股集中市場創下8817億元史上新天量，上櫃市場也破1500億元，合計成交金額1.03兆元。

對於散戶大增，上市櫃首破兆元大關，台新投顧副總黃文清認為，高檔需要有人氣支撐、更多人參與，交易人數愈多愈好，不是壞事，未來走勢就看基本面變化，專注焦點在台積電法說。

◆《中廣新聞》提醒您，本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。