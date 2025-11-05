螳螂捕蟬 歹徒才搶到500萬隨即遭搶 8嫌全起訴 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

高雄市三民區1位房地產老闆帶著500萬元現金出門，不料卻被2夥歹徒盯上，其中梁姓男子為首的歹徒先出手行搶得手，隨即就被另夥余姓歹徒等人當街「黑吃黑」搶走「歹徒得手的贓款」，高雄地檢署將8名搶嫌全部依涉及攜帶兇器加重強盜罪嫌，依法予以起訴。

雄檢襄閱主任檢察官林志祐表示，本案被害人於114年9月8日上午，在高雄市某處騎樓，遭梁姓被告等人以辣椒水噴霧器噴灑眼睛，並且出手拉扯扭打等方式，致被害人不能抗拒後，強盜得手500萬元。另有余姓被告等人也已經事先獲得消息準備行搶，發現梁姓被告等人已先行行搶得手，再於梁姓被告等人將上車會合之際，再持斧頭、西瓜刀等兇器上前強盜得手500萬元。全案經本署檢察官指揮高雄市政府警察局三民第一分局偵查終結，認為被告等8人均涉及攜帶兇器加重強盜罪嫌，依法予以起訴。

這起賊搶賊事件發生在今年9月8日，梁男為首的強盜集團盯上房地產的葉姓老闆，待葉某在三民區將車停好，準備穿越馬路進公司時，先拿出辣椒水噴葉男，再出手攻擊，搶走葉男藏有500萬現金的包，準備逃離現場。

不料，葉某還被另1余男為首的強盜集團盯上，眼見「到嘴的鴨子飛了」，隨即拿出斧頭、西瓜刀朝向梁男等人，將他們才搶到手的500萬元又搶了過來，之後駕車逃逸。

