螺絲扣件關稅維持50% 仍適用232條款衝擊產業

引進電腦光學Ai篩選機，提高自家螺絲工廠產品良率，台南這間螺絲工廠，這個月新訂單是0，目前產線都是舊單，台美兩國對等關稅敲定15%，業者卻開心不起來，因為台灣螺絲扣件業屬於232條款，關稅一樣維持50%。

台南螺絲工廠總經理陳永和說，「若依我們的工會給我們的資料來看，也是同樣維持不變，也沒效啦，你自己提升自己的免疫系統增加而已，剩下沒辦法了，不再期待，才不會受傷害啦。」

有螺絲業者不打產量戰，改以質量取勝，但是多數螺絲扣件業者還是對於景氣復甦不太樂觀，直言看不到春燕。倒是水五金產業相當振奮，因為關稅從原來公布的32%降到15%還不疊加，業者認為台灣會更有競爭力。

彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈指出，「大家的起跑線基本上是一樣，那就恢復到之前大家都一樣的基準，那對台灣的一些競爭力，當然是很優，很大很大的幫助。」

傳產有不少產業，甚至工具機業者也同樣認為是利多。

三鋒機械總經理郭璦玫說，「我們至少跟我們的最主要競爭對手國，日本、韓國、歐盟來講，我們有一個站在一個相同的競爭的立足點。」

15%關稅受惠的預估還有台灣鯛，也就是俗稱的吳郭魚。美國是我國台灣鯛外銷最大市場之一，談定稅率比目前20%低、是利多，但中國大量低價傾銷及地緣政治因素影響，台灣鯛獲益成效恐怕還要好幾個月。

台灣鯛協會理事長郭建賢表示，「中國業者知道，大概以後跟美國沒辦法做什麼生意，所以庫存很低價的銷到美國去，它還是比台灣低，台灣鯛主要的市場是亞裔的這個移民，跟這個墨西哥移民，川普的這個移民政策，這些人的消費能力就降低了。」

關稅之外，匯率變化也是出口商價值競爭力的重點，齒輪傳動業者認為政府已將關稅談到相對優惠稅率，台幣匯率也幾乎回到市場預估較好的狀態，呼籲同業從研發角度精進對外競爭力，預期未來將跳脫過去8到10個月的低迷氣氛。

