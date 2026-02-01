螺絲王國生存戰1》50％關稅重壓！ 台灣螺絲爭取脫鉤232條款

清晨的高雄岡山與路竹，鋼材冷鍛與敲擊聲交織出台灣經濟最規律的脈搏。這具被譽為「工業之米」的扣件產業，不僅支撐北高雄逾3萬名就業人口，更串聯起500億元的年產值；然而，這股轉動世界的動能，如今正受制於台美經貿談判的高牆。當機械、工具機、汽車零組件紛傳關稅降至15％的捷報時，出口對美占比接近46％的螺絲業，卻仍深陷高達50％的232條款課稅枷鎖中。

「這顆小小的螺絲，已成為台灣在區域經貿談判中，亟待守住的戰略關鍵。」上週四（1月29日），立委邱志偉在「爭取調降扣件產品輸美關稅座談會」大聲疾呼，明確要求經貿談判辦公室，應將台灣一般扣件豁免美國232條款列為首要目標，全力守護台灣產業根基。

歷史印記與戰略價值：螺絲不只是零件

回溯工業史，螺絲規格的標準化曾是日本帝國工業崛起的基石；時至今日，台灣螺絲上的「MIT」刻印，則是全球高階供應鏈的安全保證。從波音機翼、特斯拉底盤到美國能源設施，台灣扣件早已進化為不可或缺的「國安物資」。

螺絲公會理事長蔡永裕直言，台灣螺絲是美國航太與能源設施穩定性的守護者，由於台灣產品具備高品質與不可替代性，將其提升至國家戰略層級進行談判，不僅是為了業者利潤，更是為了維護台美雙方的供應鏈安全。

關稅競爭力失衡：50％與15％的稅率鴻溝

然而，在近期台美經貿共識中，傳統產業迎來降稅紅利，螺絲業卻淪為「談判遺珠」，關稅依舊維持50％，立委賴瑞隆與林岱樺同步發出警訊，若螺絲扣件無法自232條款（鋼鋁國安關稅）中脫鉤，其競爭力將在關稅不對等的劣勢下崩解，恐導致訂單流失與產業外移。

林岱樺進一步指出，目前產業已出現減班、遇缺不補，甚至「四休三」的結構性壓力訊號，這場經濟寒冬若持續蔓延，受傷最深的將是北高雄的聚落結構與基層家庭生計；立委邱議瑩也強調，行政部門必須清楚說明談判進度，讓產業擁有明確的政策訊息與安心走下去的信心。

50％關稅重壓！台灣螺絲扣件業爭取脫鉤232條款。（圖／AI生成）

談判路線圖：爭取台美模式最惠國待遇

針對產業界最擔心的重複課稅問題，行政院經貿辦執行秘書徐崇欽給出定心丸。他明確指出，台美談判已達成初步共識，未來232條款的高額關稅與其他對等關稅將「二選一」課徵，業者不會面臨關稅疊加的雙重剝削。

雖然目前美方對鋼鋁產品的立場依然強硬，但並非全無談判空間。事實上，台灣已成功爭取到「航空器零組件」及其鋼鋁衍生品的關稅豁免，政府計畫以此為範本，透過台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等高層級協商機制，替扣件業爭取比照辦理的機會，讓台灣螺絲能從國安條款的限制中解套。

立委許智傑則更建議，談判應鎖定更具體的目標。既然政府已為汽車零組件爭取到15％的互惠稅率，扣件業也應納入相同名單，唯有比照這類最優惠待遇，才能確保「Made In Taiwan」的螺絲在國際競爭中不因關稅落後，繼續維持轉動世界的美譽。

守護王國根基：短期補貼與長期轉型並行

在談判落地前的空窗期，資金流動性成為企業存續關鍵。螺絲公會榮譽理事長蔡圖晉批評部分銀行採取「舊約到期不簽新約」的手段變相抽銀根，呼籲經濟部跨部會協調金管會，確保資金確實流通於製造業。

對此經濟部次長何晉滄表示，政府已編列250億元研發轉型預算，推動產品差異化並強化AI技術應用；同時，政府也將評估運用國發基金支持產業透過併購組建國家隊，掌握海外通路。希望透過政策性的強勢介入與技術升級，確保台灣螺絲王國在關稅風暴中立於不敗之地。