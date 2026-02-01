螺絲王國生存戰2》以品質爭取豁免 業者籲談判納入假螺絲風險

當50％的關稅高牆阻擋了台灣扣件的去路，另一股來自對岸的低價亂流正悄然侵蝕全球市場，螺絲公會理事長蔡永裕發出嚴正警訊，指出中國大陸業者利用國家補貼進行不公平競爭，產出大量品質存疑、甚至具備延展性缺陷的「假螺絲」，已對美國航太與能源設施安全構成潛在威脅。這場「紅色供應鏈」的滲透戰，不僅讓台商在不公平的競爭中倍感生存壓力，更是台灣向美方爭取脫鉤232條款的核心談判籌碼。

關稅不對等之痛：50％重壓下的生存掙扎

目前台灣扣件產業正面臨極為嚴峻的貿易環境，受制於美國《貿易擴張法》第232條款，輸美產品須負擔高達50％的高額關稅，相較於機械、工具機、汽車零組件及水五金等產業已獲降稅至15％的待遇，扣件業顯然承受著極端不公平的競爭壓力。這種關稅不對等的劣勢，已直接導致訂單流失與產業外移的風險，對北高雄岡山、路竹等核心聚落的就業與經濟造成實質衝擊。

面對產業生存危機，立法委員邱志偉與多位立委積極奔走，明確要求經貿談判辦公室應將扣件豁免232條款列為對美談判的首要目標。業者與立委共同呼籲政府應做產業最強後盾，爭取讓台灣螺絲在公平的基礎上競爭，守護這項與美國國家安全息息相關的戰略產業，避免高雄扣件聚落陷入空洞化危機。

品質與國安掛鉤：爭取脫鉤232的戰略籌碼

業者表示，台灣爭取脫鉤232條款的邏輯基礎，在於證明台灣扣件並非「威脅」，而是美國「國安的基石」。螺絲公會理事長蔡永裕揭露，部分競爭對手生產的扣件具備延展性缺陷，這類產品質量不穩，若流入美國航太與能源關鍵設施，恐引發毀滅性後果。

這正是台灣談判的切入點，當232條款的高額關稅將高品質的台灣螺絲擋在門外時，反而可能迫使美國市場轉向購買雖然便宜、卻有安全隱患的紅色供應鏈產品。台灣業者強烈建議政府應將此「品質國安化」議題提升至國家戰略等級，藉此說服美方讓台灣高端扣件與國安條款脫鉤，確保美國基礎設施的安全。

台灣業者建議政府，應說服美方讓台灣高端扣件與國安條款脫鉤。（圖／AI生成）

洗產地亂象：規避關稅對公平貿易的破壞

除了品質風險，中國大陸利用「洗產地」行為規避關稅，更是直接破壞了232條款原本欲保護的貿易秩序。螺絲公會常務理事柯志強分析指出，部分國家出口至美國的扣件量異常暴增，顯示中國極可能利用政府補貼，透過第三國轉口貿易搶占美國市場。

面對此現象，我國經貿談判單位正以此作為談判實據。行政院經貿辦執行秘書徐崇欽強調，財政部已建立「三道關卡」監測機制，嚴防中國產品繞道，未來若能協助美方攔阻這些非法規避關稅的中國產品，將能向美方展現台灣作為「負責任貿易夥伴」的態度，進一步強化爭取豁免與最惠國待遇的正當性。

通路保衛戰：防範股權滲透與產業空洞化

在談判桌外，市場通路的掌握權也是關鍵。由於美國通路多由併購基金主導，台灣業者在面臨50％高稅率時，難以抗衡中資透過股權併購進行的隱性滲透，一旦台灣業者因無法負荷關稅而被迫退出市場，空出的缺口將由受政府補貼的紅色供應鏈補足。

針對此一危機，經濟部次長何晉滄表示，政府除編列研發預算，也評估運用國發基金支持產業組建「國家隊」進行海外併購。這不僅是為了確保通路，更是為了在台美談判「脫鉤232」尚未成功前，先透過制度化的機制穩住市場佔有率，避免高雄扣件聚落因不公平競爭而面臨空洞化危機。