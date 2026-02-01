螺絲王國生存戰3》螺絲扣件業組併購國家隊 國發基金擬入陣應援
在台美貿易談判力求「脫鉤232條款」的持久戰中，台灣螺絲產業正同步開啟一場由內而外的轉型革命，面對50％關稅重壓與紅色供應鏈的低價侵蝕，台灣業者不再僅止於被動防禦，而是試圖透過技術端的「AI智慧製造」與資本端的「全球通路併購」，重新定義MIT扣件的全球價值。經濟部次長何晉滄強調，政府將評估動用國發基金支持產業組建「國家隊」，在美方談判落地前，先行穩住市場佔有率並掌握通路話語權。
資本突圍：國發基金支持組建「併購國家隊」
針對美國扣件通路多由重視財報的併購基金主導，導致台灣業者在關稅戰中陷入苦戰的困境，公會提出跨國併購的戰略建議。螺絲公會理事長蔡永裕指出，掌握海外通路是防止中資透過股權滲透、確保台灣產業鏈不被邊緣化的關鍵手段 。
對此，經濟部已研議運用國發基金作為產業後盾，協助國內扣件龍頭或聚落聯盟進行國際併購。這項戰略意在台美關稅談判取得突破前，先透過制度化的資本運作，確保台灣產品在美國市場的通路不被截斷，進而防範因不公平競爭導致的高雄扣件聚落空洞化危機。
技術轉骨：250億預算推動AI智慧製造
除了資本端的布局，技術端的「轉骨」更是跨越關稅壁壘的長期藥方。經濟部已編列總計250億元的研發轉型預算，專款用於推動扣件產業的產品差異化與 AI 技術導入。經濟部次長何晉滄表示，透過AI技術優化生產製程，不僅能降低成本，更能提升精密扣件的品質一致性，鞏固「MIT」的安全保證。
這項轉型計畫的戰略目標，是引導台灣業者由傳統的低利基產品，轉向航太、國防軍工及無人機等美方具高度需求的「高值化」領域。當台灣螺絲從「論斤賣」進化為「論顆賣」的國安物資時，其不可替代性將成為對美爭取稅率豁免最強而有力的實力證明。
資金活水：跨部會協調確保傳產不被「抽銀根」
然而，在轉型願景實現之前，中小企業正承受著營業額衰退與資金斷鏈的現實寒冬。螺絲公會榮譽理事長蔡圖晉嚴正指出，部分銀行在產業艱困時刻採取「舊約到期不簽新約」的變相抽銀根手段，已嚴重威脅企業生存。
為此，經濟部將跨部會協調金管會，要求金融機構在談判空窗期內確保資金流向製造業。透過周轉金貸款、利息補貼等短期紓困配套，政府致力於維持產業的資金流動性，讓業者有足夠的底氣進行長期技術投資，避免基層家庭與聚落結構因短期金融壓力而崩潰。
技術研發與資金支持 並進驅動產業轉骨
從早期手工業邁向自動化，台灣螺絲業始終隨著全球需求不斷調整腳步；如今爭取「脫鉤232條款」，則是為了進一步確立MIT扣件在全球經貿棋盤中的戰略地位，雖然50％的關稅高牆依然聳立，但透過AI智慧轉型與國家隊的通路布局，台灣螺絲業正試圖在外部壓力下完成史上最大規模的「質變」。
接下來，若政府能落實談判路線圖並提供實質的轉型資源，這顆轉動世界的關鍵零件，必能再次向國際市場證明，台灣製造的刻印就是全球產業鏈中最穩定的安全保證。
