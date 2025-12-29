螺絲鬆了？ 綠委爆北車防災演習已是７年前

北捷隨機砍人案，也讓相關場域的疏散應變作為受到關注，不過今天(29日)民進黨立委李昆澤就爆料，台北車站上一次的大規模防災演練，已是2019年的事，交通部長陳世凱坦言，確實有檢討必要，所以在明年一月，也會安排大型相關演練！

針對近期發生的北捷張文隨機砍人案，民眾黨立委林國成在質詢時指出，當年由前台北市長柯文哲推動的「聯合防災中心」，目的就是為了橫向聯繫、保護旅客安全，但在這次事件中，報案系統卻似乎蕩然無存，形同虛設。

為補強安全網，林國成建議應在各場站增設「通報鈴」。對此，交通部長陳世凱回應，目前各場站其實都設有緊急按鈕，但按鈕按下後能否達到預期的報案效果，交通部會再進一步檢視與盤點。

除了硬體設施，防災演練的頻率也成為焦點。民進黨立委李昆澤爆料，台北車站上一次進行實境馳援的大規模防災演練，竟然已經是2019年8月及10月的事，距今已相隔近7年，質疑相關單位「螺絲鬆了」。

對此，陳世凱坦言，過去聯合防災中心的演練頻率與次數確實不足，有檢討必要，目前已規劃在明年一月，將針對台北車站再次舉辦大型的聯合防災演練，以強化應變能力。

此外，立委也關切隨機攻擊案是否重挫台灣國際觀光形象。民進黨立委陳素月詢問是否有外國遊客因此卻步？觀光署副署長黃勢芳表示，第一時間已向駐外單位說明此為單一事件，根據這幾天的觀察，來台旅客人數不減反增，比平時還多出一點點，顯示影響有限。

緊接著元旦假期將至，儘管今年沒有連續假期，但高公局預估國道車潮仍會略高於平日。高公局表示，元旦當天雖未實施高乘載管制，但會視車流狀況，彈性開放路肩，相關單位在人流密集處也不敢大意，將嚴陣以待。

