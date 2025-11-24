螺絲鬆了！ 苗栗同單位2警涉犯偽造文書、個資法遭起訴

苗栗2名同派出所警員，非法查個資雙雙遭檢察官起訴。（圖：彭清仁報案）

苗栗縣警局同一個派出所的2名年輕警員，一人透過警政系統替女友查詢他人車籍資料，另一人則利用警用行動電腦查詢自己哥哥的個人資料。2名警員違法行為被警局發現後，警方列管輔導2人並函送偵辦。全案苗栗地檢署偵查終結，檢察官依偽造文書和違反個資法罪嫌，將2名警員分別提起公訴。

據了解，劉姓警員於2022年4月26日下午，在派出所辦公室內，以個人警政知識聯網帳號，以不實之事由登載，選填查詢事由「一般行政協助查證」，為女友查詢他人自用小客車車籍資料及車主之年籍資料，並將所查結果翻拍後以LINE洩漏予女友知悉。

廣告 廣告

而同一派出所的陳姓警員則於2023年1月11日晚間，利用值班學長疏未將警用行動電腦之帳號登出之機會，使用學長的M-POLICE整合查詢系統帳號，將胞兄的身分證字號輸入系統，查詢胞兄的人別、駕籍等個人資料。

檢察官認為，劉姓警員涉犯刑法公務員登載不實公文書、公務員洩漏國防以外之秘密及違反個人資料保護法之規定，而犯公務員假借職務上機會非法利用個人資料等罪嫌，一行為同時觸犯相關罪名，為想像競合犯，應依刑法規定，從一重處斷。

陳姓警員部分，檢察官則認其利用職務之便，使用警用系統蒐集其胞兄個人資料，僅為私人目的，並非依法行使公權力，屬公務員假借職務上機會，非法蒐集個人資料，且對隱私權已有所侵害，犯違反個人資料保護法之公務員假借職務上機會非法蒐集個人資料罪嫌。（彭清仁報導）

※依《刑事訴訟法》第154條第1項規定：「被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。」