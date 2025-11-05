螺警攜手天后宮啟動弱勢守護行動 警勤直送物資到家 讓最需要的人被看見

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為在景氣低迷與物價攀升下即時協助弱勢家庭，雲林縣警察局西螺分局日前結合二崙鄉天后宮朝天閣辦理物資關懷行動，由和心派出所所長曾明郎親送物資到家，將民生物資送進最需要的角落。此次活動結合警方勤區掌握弱勢名冊與宮廟公益力量，在最短時間內將溫暖送達，成為社區最堅實的安全與希望支點。

和心派出所所長曾明郎親送物資到家，將民生物資送進最需要的角落。(記者廖承恩拍攝)

本次物資包括白米、罐頭、乾糧及生活用品等，由天后宮朝天閣主動捐贈。警方基於長期勤區訪查經驗，掌握轄區內經濟弱勢、獨居長者及突遭變故家庭，透過勤務時機由和心派出所所長曾明郎與警員陳順詰逐一訪查並親送物資。此舉避免弱勢家庭因交通不便或身心狀況而無法取得資源，使協助真正落地。

警方指出，多數個案家庭承受長期經濟壓力或照護負擔，有些長者獨自生活無人協助，有些家庭因疾病或事故使收入中斷。當警方走訪家戶時，不少受贈者在看到物資那一刻情緒激動，甚至忍不住落淚，直言這些補給「像是救命的」。透過警員親自遞上物資，讓弱勢家庭感受到社會的關懷並非遙遠，而是有人願意伸手靠近。

透過警員親自遞上物資，讓弱勢家庭感受到社會的關懷。(記者廖承恩拍攝)

在此次送暖過程中，警方也同步了解家庭近況、生活安全與健康狀況，視情形通報社政或媒合更多資源，形塑跨單位的「關懷安全網」。

西螺分局表示，警察不僅是治安執法者，更是社區的陪伴者。此次結合地方宮廟公益力量，不僅補足弱勢家庭的急迫需求，也讓警民互動更具溫度，強化社區信任，提升治安穩定性。

西螺分局強調，未來將持續與宮廟、社福單位及地方團體合作，讓更多善心資源能快速送達弱勢家庭。警方指出，「有需要的地方，就是警察該去的地方。」透過這類跨界合作行動，不僅能在第一時間紓解生活困境，更能讓弱勢民眾知道自己不是孤單一人，社區安全與溫暖會持續伴隨在身旁。