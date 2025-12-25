蟑螂事件再擴大！林聰明沙鍋魚頭光華店無限期整頓 中正路門市停業到28日

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

嘉義知名餐廳林聰明沙鍋魚頭日前遭顧客爆料，外帶餐點中驚見大蟑螂，引發熱議。業者第一時間致歉，並宣布停業兩天進行清消，處理態度獲不少網友肯定。不過，店家昨（24）日再於臉書公告，將延長自主衛生管理措施，其中嘉義光華店將無限期整頓，中正路門市則暫停營業至28日。

事件起因於一名網友20日在 Threads 分享外帶用餐經驗，表示吃到一半才發現餐點中出現蟑螂，讓人相當反胃。店家隨即在貼文下方致歉，並於22日宣布全面停業消毒，原 PO 也留言肯定業者積極面對問題。

未料業者24日上午再度發文說明，22日至23日期間已完成全店清潔與內部檢視，並委請病媒防治公司進行街區全面消毒，衛生局也兩度到店查核，結果皆符合規定。不過，業者坦言仍不滿於現況，決定提高自我要求，延長停業時間，進一步加強排水孔、防蟲設施與外部環境巡查，同時強化員工風險辨識與通報機制，並全面檢視供應鏈與物流動線。

消息曝光後，不少老顧客留言力挺，「負責任的商家，對得起商譽與消費者」、「態度滿分」、「期待早日回歸」。也有網友提醒，蟑螂屬於「生活圈」問題，若周邊環境未同步處理，恐怕仍難以完全杜絕。

