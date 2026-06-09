蟑螂最愛梅雨季！「最高飛5公尺」能鑽5公釐縫隙 滅蟑3原則曝光

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專家指出，蟑螂喜歡潮濕、炎熱的天氣。示意圖／東方IC

梅雨季節到來，台灣天氣潮濕悶熱，就連害蟲也跟著增加。根據《grape（グレイプ）》報導，從事害蟲與害獸防治服務的太洋化工公司指出，對於蟑螂來說最活躍的時期就是氣溫超過25度的夏季，尤其從梅雨季到夏天，環境都非常適合蟑螂繁殖，因此數量容易快速增加。

蟑螂飛行高度5公尺！能鑽5公釐縫隙

此外，在氣溫約30度、濕度超過60%的盛夏期間，蟑螂甚至可能會張開翅膀飛行，最高可以向上飛5公尺，所以也可能從二樓窗戶，或是陽台進入室內；不過，蟑螂其實也害怕高溫，在溫度超過35度的炎熱白天，蟑螂會自動避開陽光，躲在陰涼處或是室內。然而，等到夜間氣溫下降，才會在垃圾堆、路邊開始活躍。

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另外，專家指出，只要有縫隙蟑螂就可能會鑽進來，成蟲只需要5公釐的縫隙、剛孵化的幼蟲則只需要0.5公釐就能鑽進室內。

專家揭「3原則」能對付蟑螂

專家也指出，如果想要有效對付蟑螂，只要掌握「不讓進來」、「不讓靠近」、「徹底消滅」即可。

封鎖入侵路徑：像是大門、窗戶縫隙等位置，可以貼上「防縫膠條」。這類產品在百元商店就能買到，能有效阻擋蟑螂入侵。此外，換氣扇或通風口建議加裝厚型濾網；冷氣排水管（排水軟管）則可套上細孔防蟲網，能更安心。 養成不吸引蟑螂的習慣：蟑螂對氣味非常敏感，因此廚餘要立即丟棄，垃圾袋口務必綁緊。紙箱容易成為蟑螂的巢穴，與包裹一起帶進家的紙箱，建議儘快處理丟棄。尤其是舊紙箱，不要長時間堆放在室內。 迅速處理、不要猶豫：一旦發現蟑螂，應立刻處理。建議在隨手可拿的位置放置強力殺蟲噴霧。另外，像硼酸餌劑（毒餌）除了能毒死食用的蟑螂，還可能透過同類啃食屍體產生「連鎖消滅」的效果。

環保署曝用藥撇步

事實上，環保署曾撰文指出，蟑螂喜愛溫暖潮濕的環境，具群聚性、夜行性及趨觸性。牠們夜出覓食，白天則藏匿於各處之縫隙中，由於蟑螂具有趨觸性，所以多隱身於牆、櫥櫃、抽屜、傢俱之空隙裂縫內。除了環境管理的3個治本撇步「不給來、不給住、不給吃」之外，另外3個治標的撇步就是適時適地使用環境用藥，可提高滅蟑成效。

環保署核准的環境用藥殺蟑產品多元，第一個治標的撇步，就是使用噴霧劑在蟑螂出沒處上下噴灑約10公分帶狀的藥液，蟑螂爬過去接觸到藥劑就會死亡，第二個撇步就是使用殺蟑餌盒，利用蟑螂的趨觸性，引誘蟑螂進入餌盒食用藥劑，亦可有效防治。

最後一個撇步則是使用殺蟑凝膠餌劑，此種藥劑是利用蟑螂群聚的生活習性及取食習慣而設計的產品，可施藥於裂縫、牆角、縫隙中，目前已為多數家庭使用的殺蟑藥劑，如再搭配加強居家環境整頓，讓蟑螂沒有食物來源，可增加蟑螂對凝膠餌劑取食率，提高防治效果，維護居家環境品質。



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