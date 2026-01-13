蟑螂蛋恐一次孵出50隻！專家曝3招讓牠絕種 千萬別沖馬桶：還會孵化

生活中心／朱祖儀報導

網友在飲料內喝到蟑螂蛋。（圖／取自threads）

連鎖手搖飲品牌「大茗本位製茶堂」一中店近日爆出食安問題，一名網友透露，飲料內有疑似蟑螂蛋的異物，店家當下還否認，甚至捏爆異物噴汁，事後業者緊急道歉、涉事店家暫停營業，台中食安處也派員前往稽查。但若生活中遇到蟑螂蛋該怎麼辦？日本驅蟲公司「害蟲驅除110番」專家曾提醒，千萬不要沖到馬桶裡，並分享3個有效的根除方法。

蟑螂蛋神似紅豆 最多可孵出50隻幼蟲

蟑螂蛋又稱「蟑螂卵鞘」，外形神似紅豆，但仔細看可以發現，蟑螂蛋上面還有鋸齒狀，若在家中發現它的蹤跡可要小心了，因為依據不同品種，一個蟑螂蛋可以孵出10至50隻不等的小蟑螂，沒有及時處理的話，家中可能變成「蟑螂窩」。

蟑螂蛋別沖馬桶 小心幼蟲孵化

日本驅蟲公司「害蟲驅除110番」專家分享3個解決方法，第一個建議戴上手套或將其放入塑膠袋內壓破，避免用手直接接觸，壓碎後應將其丟入垃圾桶，因為卵鞘的味道可能吸引其他蟑螂，所以務必將袋子密封起來。

第二個方法則是用高溫沸水澆淋，建議使用60度以上熱水淋在卵鞘上面，可以使內部的卵死亡；第三個則是用殺蟲劑處理，但一般殺蟲劑對堅硬的殺蟲劑沒有效果，建議使用標明滅蟑螂蛋的專用殺蟲劑，才可殺死卵鞘內的小蟑螂。

專家也提醒，蟑螂蛋千萬不要直接丟進馬桶或用水沖掉，因為蟑螂蛋喜歡潮濕的環境，即使沖進馬桶，小蟑螂仍可能在裡面孵化出來。

專家建議，蟑螂蛋不要沖馬桶。（示意圖／資料照）

另外，專家也指出，若擔心蟑螂在家中生產，可以多檢查溫暖、潮濕、陰暗和霞姹的地方，像是冰箱、櫥櫃後方、浴室排水孔或紙箱附近，尤其紙箱最好儘快處理掉，不要堆放在家中，避免蟑螂入侵住家。

