蟬聯台灣43年癌王早期無症狀難防 41歲女靠一公費檢查揪出保命

41歲陳小姐有長期吸菸史，在醫療團隊協助下戒菸近2年，雖然身體沒有任何不適，但仍定期留意自身健康。因為符合政府公費「低劑量電腦斷層（LDCT）」篩檢條件，她前往台北慈濟醫院接受檢查，意外發現右肺有一顆約1.2公分的毛玻璃結節。經轉診至台北慈濟醫院胸腔外科由洪嘉聰醫師進行單孔胸腔鏡微創手術切除病灶後，病理檢查確診為肺腺癌第1期，及早發現避免憾事發生。

肺癌連43年居國人癌王首位 早期無症狀成挑戰

根據衛生福利部癌症登記資料顯示，肺癌已連續43年高居國人癌症死因之首。洪嘉聰醫師指出，吸菸仍是主要的危險因子，但臨床上也常見不吸菸者罹患肺癌，這往往與二手菸、空氣污染、特殊職場環境，以及本身具備其他肺部疾病或家族史等因素有關。由於早期肺癌幾乎沒有明顯症狀，多數患者要等到疾病進展後，才可能出現咳嗽、咳血或呼吸不適等警訊，導致民眾極難在第一時間察覺異樣。

LDCT篩檢解析度優於X光

洪嘉聰醫師表示，在篩檢工具的演進方面，過去多以胸部X光作為主要工具，但影像屬於2D平面，對於體積小或位置隱蔽的病灶辨識能力有限。若改用一般劑量的電腦斷層，輻射劑量則相對較高且需較長時間代謝。相較之下，LDCT篩檢利用比傳統電腦斷層更低的輻射劑量，能重建出清晰的橫切面與立體影像。

LDCT檢查顯示，陳小姐右側肺部有一1.2公分大的毛玻璃結節。（台北慈濟醫院提供）

洪嘉聰醫師指出，傳統胸部X光僅有約7%受檢者會出現異常影像，而LDCT能使初次篩檢的陽性比例提升至23%到24%左右，大幅增加發現早期病灶的機會。

早期治療5年存活率高達9成

由於能及早診斷，病人得以在罹癌早期接受治療。洪嘉聰醫師表示，目前早期肺癌的主流治療方式為單孔胸腔鏡手術，僅需在側胸開出2至3公分的傷口，利用類似釘槍的自動縫合器完成切除與縫合。針對高齡長者或肺功能較差的患者，則可考慮冷凍消融治療，在超音波導引下以探針破壞癌細胞結構。只要能在早期診斷並接受治療，病人的5年存活率高達9成，復發率則約落在2成至3成之間。

台北慈濟醫院擴大篩檢對象 納入餐飲與宗教從業人員

目前國健署提供2年1次的公費LDCT篩檢給具家族史或重度吸菸者。台北慈濟醫院何景良副院長提到，配合「健康台灣深耕計畫」，醫院進一步擴大篩檢對象，將年齡門檻放寬至40歲，並納入重度吸菸者的同住家人、從事宗教服務、餐飲工作及暴露於石綿致癌環境者。除了肺癌之外，醫院也鼓勵民眾參與口腔癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌、胃癌、肝癌及攝護腺癌的篩檢，強調早期發現與掌握黃金治療期的重要性。