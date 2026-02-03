蟬聯22天全台冠軍！《陽光女子合唱團》飆破4億登台灣影史第6名

〔記者許世穎／台北報導〕台片《陽光女子合唱團》票房持續爆發，稱霸全台票房，除了上週末(1月30日至2月1日)蟬聯三週末票房冠軍，以單日票房看，截至昨天(2日)更已蟬聯全台22天票房冠軍，全台票房也以突破4億的佳績，登上台灣影史台片票房第6名，相當強勁！

導演林孝謙也持續率領主要演員影人進行謝票活動，官方也已宣布，本週六(7日)感恩謝票會將前進台南站，方科長(苗可麗 飾)要帶著育雯(陳庭妮 飾)到台南，感謝各位鄉親的支持！

​下週四(12日)星光燦爛場更有粉絲久等了的玉英奶奶(翁倩玉 飾)、Julian(小薰 黃瀞怡 飾) 要與大家見面。更多詳情、售票資訊請上官方社群查詢。《陽光女子合唱團》全台持續上映中。

