蟬鳴溪：藏在山谷間的秘境風光／劉敬宗

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

劉敬宗

依託得天獨厚的農業生態資源，四川省丹棱縣齊樂鎮黃金村盤活自然資源，全新打造出一處小眾絕美鄉村旅遊新景點——蟬鳴溪，為當地鄉村旅遊經濟發展注入了全新活力。

蟬鳴溪坐落於千佛寺與萬佛寺之間，是一條縱深清幽的天然峽谷。峽谷上接望鄉臺、下至永寬廟，早年因紀念得道高人江永寬，得名“江溝”，靜靜隱匿在群山之間，鮮為人知。

昔日的江溝，是阻隔兩岸村民的天然屏障。峽谷兩側林木繁茂，原始雜木林鬱鬱蔥蔥、密不透風，長久以來沒有通行道路，兩山村民往來交流極為不便。

廣告 廣告

轉機發生在2022年。為徹底打破出行困境，當地村民同心協力、自發集資出力、投工投勞，再加上上級政策扶持、專案傾斜與資金幫扶，眾人攻堅克難，最終在峽谷中段打通了數百米長的鄉村道路。道路貫通後，深藏深山的峽谷秘境終於揭開了神秘面紗。

峽谷地處兩山夾縫之間，谷底林木遮天蔽日，常年清風徐徐、溫度宜人。每到盛夏，谷外酷暑炎炎，谷底卻清涼舒爽，天然的避暑優勢，讓這裏迅速成為兩岸村民納涼消暑的好去處。前來乘涼休閒的村民絡繹不絕，這片幽靜山谷，漸漸被更多人熟知。

2025年盛夏，眾村民在此避暑閒談之時，有人提議為這條峽谷重新定名。耳畔蟬鳴陣陣、此起彼伏，響徹整個山谷，生於斯長於斯的本地文化人劉禮群觸景生情，當即提議：“就叫蟬鳴溪吧！”名字貼合景致、意境悠遠，得到了所有人的一致認可，自此，“蟬鳴溪”正式誕生。

隨著知曉蟬鳴溪的人越來越多，慕名前來觀光遊玩的遊客與日俱增。為完善遊玩配套、方便八方來客，當地村民再度自發捐資投勞、攜手建設，在峽谷谷底修建了臨時停車場和衛生公廁，同時修繕貫通了全線峽谷步行步道。如今遊客還能從千佛寺沿新建石階拾級而下，直達谷底，全程步道通暢、觀景便捷。

驅車直達谷底停車場，沿著清幽步道緩步溯溪而行，一路步步是景、滿目清幽，原生態的山野風光盡收眼底。峽谷之內生態繁茂，生長著與恐龍同時代的桫欏樹，各類不知名的奇花異草、嶙峋怪石遍佈溪谷兩側，野趣十足。清澈的溪澗流水潺潺，溪水中魚蝦嬉戲，不僅隨處可見鮮活的螃蟹、小河蝦，而且還可以看見棲息著的短體荷馬條鰍等珍稀野生魚類。

谷內岩壁岩腔錯落分佈，天然形成的鐘乳石千姿百態、造型各異，歷經歲月沖刷，盡顯大自然的鬼斧神工。溪谷深處，還留存著舊時水碾房的歷史遺跡，木質結構雖已消逝，但完整的碾槽、碾滾靜靜佇立，訴說著舊時農耕歲月。

碾房旁的岩石上，一株獨特的藤蔓纏繞生長，被當地人稱作“忠烈扣”，背後藏著一段動人的民間傳說。相傳舊時碾房主有一貌美女兒名叫蘭香，被鄰村紈絝子弟強搶。為守本心與清白，蘭香在搶親前夜，於碾房旁殉情離世。深愛她卻無力相守的心上人，悲痛之餘，在她離世的石頭栽下一株蘭草。數百年來，這株蘭草歷經風雨、屢遭採摘，卻依舊生生不息、枝葉繁茂，成為山谷間一段忠貞純粹的佳話。

蟬鳴溪不僅有絕美的自然風光與動人人文，更是一處印證“讀萬卷書，行萬裏路”的解惑秘境。曾有一位年過半百的美術老師慕名到訪，在山谷之中解開了縈繞自己數十年的疑惑。年輕時，她的美術老師曾畫過一種自然界存在獨特的“木質大繩”，自幼長於鄉村的她從未見過，始終心存疑慮。時隔數十年，她竟在蟬鳴溪的山野間親眼見到這一自然奇觀，多年困惑一朝得解，真切體悟到行路山水的真諦。

山谷的岩腔之中，還留存著古人生活的痕跡。天然形成的石床完好依舊，岩壁下清晰可見古人生火取暖、烹煮生活的土灶遺跡，見證著先民在此棲息的歲月時光。岩腔頂端正中的奇石間，有清泉常年滴落、源源不斷，村民就地取材砌池蓄水，留存天然山泉。

為方便遊客休憩遊玩，當地人在寬敞陰涼的岩腔內擺放了木凳方桌，還將棋牌收納於石縫之中。遊人駐足於此，可飲山泉、納清涼、賞山景，亦可閑坐對弈，盡享山野慢時光。

夏風將至，蟬鳴漸起。藏在丹棱群山之間的蟬鳴溪，有山水清幽、有生態野趣、有人文故事、有歲月溫柔。這個盛夏，不妨走進蟬鳴溪，赴一場山谷清風之約，尋一處清涼秘境，感受自然與人文交織的獨特魅力。