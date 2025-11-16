蟲害飄洋過海 黎巴嫩松樹林告急

今年COP30峰會，在巴西亞馬遜雨林的入口城市、貝倫舉辦，突顯保護熱帶雨林的急迫性，同時，也強調，森林是地球上最強大的自然防禦，在氣候系統中相當重要。但在黎巴嫩南部，擁有約10萬棵松樹的廣闊森林內，氣候變遷帶來的乾旱，加上長達10年的嚴重蟲害，讓高達8成的松子都被啃蝕掉，松子採收產業，也瀕臨凋零。

這片松樹林曾經結實累累，如今，即使工人們冒險攀上高處，也可能白忙一場。採收工人哈瑞布：「像這顆松果 裡面都是黑籽，代表大部分是空的，去年大概有75%到80%，都是空的，今年我覺得會更多。」

這場無聲的災難起於至少10年前，原產於北美洲西部的西部喙緣蝽，隨著未經過燻蒸除蟲處理的木頭棧板，飄洋過海來到黎巴嫩。 USEK大學森林健康專家尼莫：「牠的口器非常長，長達1.2公分，可以用來伸進松果內，啃食松子。」

短短3年內，黎巴嫩南部森林裡的松子，就幾乎被啃食殆盡，蟲害甚至蔓延到地中海沿岸的土耳其和其他地區，受氣候變遷影響而變得虛弱的樹木，尤其脆弱。USEK大學森林健康專家尼莫：「松果的空籽率有時會達到80-82%，表示100粒松子中 有80粒都是空的，這是不正常的。」

松樹林曾是當地家庭的經濟命脈，但多年乾旱加上蟲害，讓產業搖搖欲墜，工人們只能另謀出路，為了拯救森林，黎巴嫩農業部已開始訓練工人，辨識害蟲並回報感染，但專家警告，若沒有長期策略和及時噴藥，松樹林恐怕難以恢復昔日盛況。

