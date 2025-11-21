蟹肉棒主要原料為魚漿，不是蟹殼磨粉製作

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「蟹肉棒是蟹殼磨成粉做的」？

蟹肉棒原料為魚漿，網傳影片拼貼多段影像誤導

發佈：2025-11-21

更新：2025-11-21

報告編號：3906

查核記者：邱劭安

實習記者：吳冠廷

責任編輯：陳偉婷

發佈：2025-11-21

報告編號：3906

記者：邱劭安、實習記者：吳冠廷、責任編輯：陳偉婷

近期，社群平台流傳影片宣稱「原來蟹肉棒是蟹殼磨成粉做的」；經查，蟹肉棒的原料為魚漿，不會添加蟹殼粉。



一、網傳影片由多個片段剪輯而成，其中「螃蟹遭棄置」畫面，應為中國本土大閘蟹生產過剩影像；而「蟹肉棒加工」畫面，是食品加工廠的蟹肉棒加工流程。影像中的白色冷凍塊為冷凍魚漿，並非蟹殼粉，影片刻意剪輯誤導。



二、食品專家指出，蟹味棒的主要原料是魚漿，並會添加澱粉、食用膠及蟹肉抽取物或香料來調整風味。此外，蟹殼粉無法被溶解，若加入蟹肉棒會嚴重影響口感與質地，且無法提升風味，食品加工業者不會使用。



傳言將多段影片拼接而成，並錯稱「蟹肉棒是蟹殼磨成粉做的」，實際上蟹肉棒的主要原料是魚漿。因此，為「錯誤」訊息。

背景

近期，社群平台流傳一段「蟹肉棒加工流程」影片，內容宣稱「原來蟹肉棒是蟹殼磨成粉做的」。

網路流傳訊息擷圖

查核

查核點一：網傳影片原始脈絡為何？

傳言由多支影片拼接而成，原始內容均未指出蟹肉棒添加蟹殼

（一）傳言影片開頭至0分3秒處「貨車倒出螃蟹畫面」，為中國影音平台抖音於10月20日上傳的影片，標題顯示「大閘蟹被自己價格氣死」，影片下方留言處也集中討論中國大閘蟹價格及生產過剩問題。

（二）網傳0分7至9秒處「白色漿狀物」，可找到 YouTube 頻道「푸드킹덤 Food Kingdom」在 2023 年1月28日發布影片，標題為「仿蟹是怎麼做出來的」。

影片說明欄列出「Lucky Union Foods」食品工廠地址。查核中心曾以信件向該廠求證，工廠回覆影片內容確實為他們的蟹肉棒加工流程，原料為冷凍魚漿塊，並全程依食品法規操作。

（三）YouTube 頻道「YumYum얌얌」在2023年1月發布影片，其中3分30至33秒、3分39至45秒、 5分5至15秒、7分19秒至8分6秒等段落，畫面經裁切、左右翻轉後進行拼接形成傳言影片。

查核記者檢索影片片尾出現的產品，可發現為韓國食品加工公司「정어묵수산물」產品，原料包含鱈魚肉、馬鈴薯澱粉、蟹萃取物等製成，沒有添加蟹殼。

查核點二：真實蟹肉棒製作過程會添加蟹殼粉嗎？

蟹肉棒由魚漿、蟹肉抽取物或香料製作而成，不會加入蟹殼

（一）中興大學食品安全研究所助理教授林哲安指出，蟹味棒主要原料的魚漿，成分包含魚肉本身、調整口感所需的澱粉、食用膠、部分鹽類及調味劑等，也會加入蟹抽出物或蟹肉香料來調整風味，但一般不會添加蟹殼粉。

林哲安說明，蟹肉棒若加入無法溶解的蟹殼粉會明顯影響口感與質地，因此食品加工業者一般不會使用蟹殼粉作為調味成分。蟹殼多半會另外加工成幾丁質、幾丁聚醣等機能性素材，而非作為食品原料直接加入蟹味棒中。

（二）台灣海洋大學食品科學系名譽教授蕭泉源指出，傳言影片中出現的白色塊狀物看起來並非蟹殼，而較可能是魚漿或蟹肉萃取物。

蕭泉源說明，蟹肉棒屬於水產煉製品又可稱為魚漿製品，通常是以魚肉或魚漿為原料。此外，蟹殼本身沒有味道，也沒有彈性，若加入蟹肉棒中，不但無法提升風味，反而會影響蟹肉棒的品質與口感。

蕭泉源表示，若要提升蟹肉棒的蟹香味，通常會以螃蟹煮湯或製成粉末形式加入，沒必要添加螃蟹的殼。

查核點三：傳言流傳情況

2023年網路也曾經流傳相同的影片畫面並搭配文字宣稱「蟹肉棒是保麗龍做的」，查核中心也曾諮詢多名食品專家。

食品專家強調，只要是合法的食品添加物，都是經過嚴謹的科學驗證，民眾偶而食用對身體無明顯健康負擔。民眾挑選魚漿煉製品時，也應看清楚原料成分。