蟹迷注意！金秋螃蟹季開吃 名廚推薦這幾道不能錯過

「雅閣」推出秋蟹尊饌饗宴，細品秋蟹的甘甜細緻、蟹黃的香濃馥郁，感受季節最鮮美的滋味。圖／台北文華東方酒店提供

秋意漸濃，正是品嘗當令處女蟳與大閘蟹的最佳時節。台北文華東方酒店的中餐廳「雅閣」，即日起至11月23日推出一年一度、饕客引頸期盼的秋蟹饗宴。由主廚阮明燊領軍團隊，以豐腴肥美的處女蟳與大閘蟹入饌，設計出多道展現秋日鮮味的經典粵菜，從前菜到甜品層層堆疊蟹香韻味，讓味蕾細細感受秋季的豐美與細膩。

【處女蟳鮮、大閘蟹香 兩種蟹演繹秋日華味】

主廚阮明燊指出，秋日品蟹，大閘蟹重「膏」而處女蟳重「鮮」。今年「雅閣」的秋蟹套餐，嚴選肉質細緻飽滿、蟹膏甘甜清香的處女蟳，以及膏黃濃郁、油潤醇厚的大閘蟹。主廚親手拆蟹取黃、細火炒香，以繁複工序將鮮味融入佳餚中，讓饕客無須動手去殼挑肉，也能優雅享受蟹之極致。

【蟹皇湯包、粉嫩豆花、花雕雞油蟳 三重詮釋秋蟹極致】

開場的「蟹皇鮮湯包」，以大閘蟹肉與蟹黃炒香後，包入以金華火腿與老母雞熬製湯凍，一口咬下，蟹香與鮮汁交融於唇齒間，香濃鮮美、餘韻繞舌。

「蟹皇鮮湯包」的蟹香與豐盈肉汁浸潤於唇齒間美味繚繞，盡顯秋蟹之極致風味。圖／台北文華東方酒店提供

「蟹粉嫩豆花」將秋蟹佐以豆花醇潤，清雅中蘊藏奢華層次，展現粵式細膩火候與秋日柔和氣韻。圖／台北文華東方酒店提供

「蟹粉嫩豆花」則將大閘蟹肉、蟹黃添以雞高湯，與如雪豆花一同蒸燉，豆香溫潤襯托蟹香濃郁，展現粵式火候之細膩與秋日氣韻的柔和。

「花雕雞油蟳」選用重達八兩的處女蟳清蒸入味，花雕酒香與雞油香氣交織，襯托出蟳肉的鮮甜與蟹膏的純粹，熱氣氤氳中盡顯秋日豐饒。

【粵饌經典襯秋香 以鮑魚、燕窩收尾雅緻】

除秋蟹佳餚外，主廚亦以粵菜精髓詮釋秋之味。「海珍時蔬粉絲鍋」以蝦乾、瑤柱、香菇熬湯，加入時蔬與粉絲燜煮，鹹鮮湯香滲入絲絲入味；「南非鮑魚燴伊麵」則選用十頭鮑魚，配金華火腿與老母雞湯汁燴煮，麵條吸飽鮮香，軟滑中帶勁，口感豐潤。

「海珍時蔬粉絲鍋」將時蔬清脆佐以飽滿吸附鹹鮮海味的粉絲，綻放秋香雅緻食感。圖／台北文華東方酒店提供

「南非鮑魚燴伊麵」的鮑魚Q彈飽滿、鮮香四溢 。圖／台北文華東方酒店提供

壓軸甜品「薑茶香芋燕窩盅」以桂花薑茶湯底融入香芋與芝麻湯圓，綴以彈潤燕窩，辛香暖喉，甜潤收尾，為整場秋蟹盛宴畫下溫柔句點。

「雅閣」秋蟹饗宴即日起至11月23日限時供應，邀饕客在秋日時光中細細品味蟹香四溢的華奢滋味，於一口蟹膏、一匙湯汁間，感受米其林一星廚藝的極致細節與季節風華。

