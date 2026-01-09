蟻人太狂！艾德華茲超車黑曼巴飆萬分 灰狼獵殺騎士

（記者許皓庭／綜合報導）明尼蘇達灰狼球星艾德華茲（Anthony Edwards）於今（9）日對陣騎士一役，正式突破個人生涯 1 萬分大關。年僅 24 歲又 157 天的他，不僅超越「小飛俠」布萊恩成為 NBA 史上最年輕萬分後衛，達標年紀更僅次於詹姆斯與杜蘭特，高居歷史第三年輕。在此戰功助陣下，灰狼終場以 131 比 122 擊退騎士，成功延續近期連勝氣勢。

圖／明尼蘇達灰狼球星艾德華茲（Anthony Edwards）於今（9）日對陣騎士一役，正式突破個人生涯 1 萬分大關。（翻攝 NBA X）

這項歷史性時刻發生在第四節剩餘 6 分 54 秒，艾德華茲以一記底線後撤步中距離跳投破網，宣告個人得分正式跨越五位數。他在職業生涯第 412 場比賽達成此成就，不僅名列史上第 15 快，更是史上第 7 位在 25 歲前達成萬分的球員。值得注意的是，艾德華茲此次以優於布萊恩（24歲194天）的年紀達陣，刷新了聯盟「最年輕萬分後衛」的歷史紀錄。

灰狼此役能順利贏球，關鍵在於第三節的強勁攻勢。該節灰狼團隊投籃命中率接近七成，三分球更是 9 投 7 中，單節狂轟 43 分將領先擴大至 20 分。蘭道爾（Julius Randle）全場繳出 28 分、11 籃板與 8 助攻的亮眼數據，連同麥丹尼爾斯與迪文森索合力挹注的 48 分，灰狼先發陣容火力全開，讓騎士在防守端疲於奔命。

騎士方面，明星後衛米歇爾（Donovan Mitchell）攻下全場最高 30 分並送出 8 助攻，梅瑞爾替補上陣投進 5 記三分球、進帳 22 分。雖然騎士在末節一度追至 4 分差距，但灰狼隨即回穩並保住勝局。灰狼在 2026 年開季保持全勝，艾德華茲此役全能表現（25分、9助攻、7籃板）也再次印證其作為聯盟頂尖球星的接班實力。

10,000 CAREER POINTS FOR ANT Joins LeBron James, Kobe Bryant, Kevin Durant, Luka Dončić, Tracy McGrady, and Carmelo Anthony as the only players to reach 10K before turning 25! pic.twitter.com/o3gPoJPopf — NBA (@NBA) January 9, 2026

