蟻人搭檔傑克布萊克！《大蟒蛇》恐怖神片大改編 傑克布萊克榮登片場NG王

《大蟒蛇》由全身喜感、動不動就飆歌的傑克布萊克（Jack Black），搭檔一本正經胡說八道的「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）共同主演。索尼影業提供

好萊塢喜劇黃金組合聯手出擊，由全身喜感、動不動就飆歌的傑克布萊克（Jack Black），搭檔一本正經胡說八道的「蟻人」保羅路德（Paul Rudd），共同主演的《大蟒蛇》（Anaconda），將於聖誕跨年檔期上映。

這部電影重新演繹1997年經典恐怖神片《大蟒蛇：神出鬼沒》，但卻大改令人嚇破膽的驚悚路線，轉型為惡搞笑點無極限的喜劇片。傑克布萊克與保羅路德的各種花式練肖話，讓觀眾還沒看到巨蟒現身就已經笑到抽筋，更期待手無縛雞之力的兩人將如何嘴砲對抗大蟒蛇。

夢想重拍經典片卻遇上真巨蟒 傑克布萊克笑虧保羅路德「耍白癡害我NG」

《大蟒蛇》故事講述道格與葛里夫是一對從小到大的摯友，長年夢想能重拍他們最喜愛的經典電影《大蟒蛇：神出鬼沒》。當中年危機推動他們放手一搏時，兩人毅然深入亞馬遜叢林展開拍攝。然而，當真正的巨蟒現身，原本荒唐滑稽的片場瞬間變成致命戰場。

廣告 廣告

兩位好兄弟在花絮中展現出絕佳的即興演出默契，傑克布萊克更笑說：「我們這對活寶真的不能一起對戲耶，保羅每次都在攝影機後面耍白癡，害我一直笑場NG！」

傑克布萊克投訴蟻人保羅路德，拍攝時都在攝影機後面耍白癡，害他笑場NG。索尼影業提供

索尼影業破天荒合作「娛人時代」 北中南推限量沉浸式映前喜劇特別場

為慶祝《大蟒蛇》爆笑上映，索尼影業更破天荒與知名漫才團體「娛人時代」合作，推出現場喜劇特別場。這也是首次有喜劇劇團與電影合作，在電影院推出沉浸式的映前表演，將結合電影劇情量身訂做，帶來限量版無厘頭的精采演出。

全台三場特別場即日起手刀開賣，時間分別為12月21日（日）高雄大遠百威秀影城、12月24日（三）MUVIE CINEMAS台中TIGER CITY TITAN SCREEN、以及12月25日（四）MUVIE CINEMAS台北松仁TITAN SCREEN。



回到原文

更多鏡報報導

周杰倫力挺F4復出！21年好交情曝光 昔與周渝民惡作劇再被翻出

《信號2》命運未卜！趙震雄遭爆料高中涉「強盜強姦」 正義刑警人設全崩塌

男人都只愛大胸部？徐千京遭逼「一次做齊」鼻子螞蟻腰 爆氣怒喊：整回我自己！