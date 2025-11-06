蟻人艾德華茲復出無力！灰狼慘遭尼克痛宰 吞23分慘敗

（記者許皓庭／綜合報導）休養11天的明尼蘇達灰狼主將「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）終於在今（6）日作客紐約尼克的比賽中回歸戰場。然而，他的狀態明顯未達巔峰，全場僅攻下15分，灰狼下半場防線全面潰散，最終以114比137慘敗，讓尼克順利奪下三連勝。

圖／灰狼主將「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）在今（6）日作客紐約尼克的比賽中回歸。但狀態明顯未達巔峰，全場僅攻下15分，最終以114比137慘敗，讓尼克順利奪下三連勝。（翻攝 NBA X）

廣告 廣告

艾德華茲自10月26日對印第安那溜馬之戰拉傷右大腿後，連續缺席四場比賽。此次復出，外界原本期待他能為球隊注入火力，不過表現顯得有些生疏。整場出賽28分45秒，他13投僅5中，攻下15分、2籃板、5助攻與2抄截，正負值更是慘澹的「-25」。

灰狼此役上半場尚能與尼克抗衡，以58比54小幅領先進入中場。不料第三節起風雲突變，防守端漏洞百出，被尼克在後兩節猛轟83分，比分瞬間被拉開。主帥芬奇（Chris Finch）在賽後坦言：「我們下半場的防守完全崩潰，無論是輪轉還是籃板保護都不夠積極。」

尼克方面，全隊六人得分上雙，展現均衡火力。阿努諾比（OG Anunoby）攻下25分、8籃板成為贏球功臣，布朗森（Jalen Brunson）也貢獻23分、7籃板與10助攻的準大三元表現。藍道（Julius Randle）火力全開，單場砍下32分、5籃板、4助攻，迪文琴佐（Donte DiVincenzo）也添上21分，整體攻守節奏完全壓制對手。

反觀灰狼，全場防守效率低落，外線命中率僅36%，團隊助攻數（21次）遠低於尼克的31次。除了艾德華茲狀態不佳外，唐斯（Karl-Anthony Towns）攻下20分、8籃板仍難挽頹勢；中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）貢獻14分與11籃板，但在禁區對抗上仍顯吃力。

廣告 廣告

更多引新聞報導

真人芭比命喪官員寓所！半裸陳屍現場 疑涉毒與性交易釀悲劇

瀑布情侶全裸濕身擁吻！「公然親熱」網友怒轟：太超過

