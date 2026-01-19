蟻蝕梁柱 專業修繕老屋重生

嘉義縣義竹鄉蘇姓屋主一家7口，先生慢性病纏身，夫妻靠家庭手工維生，5個子女最大就讀大學、最小仍在國中。居住的木造老屋，屋梁遭白蟻蛀蝕，結構嚴重受損。女兒在外求學，擔心家人居住安危，主動向慈濟求助，志工清理後由營建團隊進場修繕，今天舉行熱鬧溫馨的圓緣入厝儀式，一家人終於能住得安心。

蘇先生的家原本殘破不堪，屋梁被白蟻蛀蝕，幾乎成了空心。

聲音 慈濟營建處高專 陳文亮(2025.11.17)：「造成整個橫梁都已經塌陷了，隨時會坍塌下來。」

屋主 蘇先生：「沒辦法住 都睡在另一邊，跟孩子一起睡。」

挺過丹娜絲颱風，幸好安然無恙，在外地求學的女兒，憂心家人居住安危，主動致電慈濟求助。

屋主女兒 蘇同學：「是因為我透過家扶中心，才知道這個資訊，我就想說申請看看。」

經評估後啟動修繕，志工清理環境，營建團隊進駐。從屋頂開始，從上到下、由內到外，全面更新，並加固結構。

慈濟營建處高專 陳文亮：「這個角鐵鋼材，把它垂直拉在這個牆壁上面，萬一有一天颱風太大了，從門窗灌進來的時候，整個屋頂不至於會被它掀掉。」

房屋幾乎全面翻新，連倉庫也一併補強。修繕圓滿完成，志工準備餐點，為這一家人祝賀。

義竹鄉長 黃政傑：「他連起居的空間，都把它弄得非常溫馨，讓這個地方不只是一個房子，一個構造物 而是一個家的樣子。」

慈濟志工 王壽榮：「全家可以說是，凝聚力很強，我們在修繕過程中，需要他們家庭配合什麼的，全家都總動員。」

「爸爸媽媽在家裡會住得安穩，有有有 你就放心好好讀書 好。」

在眾人齊心修繕下，老屋重獲新生，也讓一家人終於能夠住得安心。

